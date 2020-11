Dans une pose suggestive! Joselyn Cano surprend et tombe amoureuse de ses fans | Instagram

Connu sous le nom de «Kim Kardashian mexicain», le mannequin américain aux racines mexicaines Joselyn Cano chaque jour, il devient plus populaire grâce à ses photographies et vidéos où il apparaît constamment légèrement vêtu.

Cela s’est reproduit il y a trois jours lorsqu’il a décidé de partager une image dans laquelle il apparaît vêtu de deux vêtements qui semblent «sportifs» en raison du large ruban, mais tous deux se perdent entre leurs charmes et la pose suggestive dans laquelle se trouve la belle célébrité des médias sociaux.

Joselyn Cano Elle est devenue assez active sur ses réseaux sociaux, bien sûr, c’est parce qu’elle fait la promotion de ses OnlyFans, qui à certaines occasions a été évoqué une certaine ressemblance sur son visage avec l’actrice et chanteuse Miley Cyrus est due à ses traits, vous Il serait surprenant de voir une photo des deux et de leurs visages ensemble, évidemment la silhouette de Miley est beaucoup plus mince que celle de Cano, donc aucune comparaison ne peut être faite à ce sujet.

Préférez-vous épais ou mince? », A-t-il demandé dans son message.

Il faisait probablement référence à la largeur de ses sous-vêtements, qui bien qu’étant assez petits, montraient une certaine largeur, c’était noir avec de larges rubans à la taille et une partie des côtes ainsi que les poignets, apparemment ils avaient un lettres écrites en romain.

Chula Ma Mamacita, je t’aime. Je t’aime », a écrit un stagiaire.

La mannequin de 29 ans a tendance à montrer ses courbes sans aucune attente sur Instagram, bien qu’il existe certaines publications dans lesquelles il semble qu’elle en montre trop, il a été possible d’économiser de la censure de l’application, ceci parce qu’elle ne permet pas certains types de publications qui peuvent affecter les autres lors de leur visualisation, en plus du fait que les enfants font également partie des utilisateurs d’Instagram, ils ont donc tendance à prendre soin de ce qui y apparaît.

Il y a eu plusieurs célébrités ou personnes à qui l’application a censuré (supprimé) le contenu de leurs comptes, l’un des cas les plus célèbres était celui de Paco de León, un acteur d’origine espagnole, qui a partagé une photo il y a longtemps sans aucun vêtement.

Malgré cela, l’acteur faisait très attention à ce qu’il montait parce que son membre n’était pas perceptible, mais l’application a éliminé cette image de sorte que l’interprète de María José dans la série La casa de las Flores a décidé que ce serait un «révolutionnaire» contre Instagram, car il y avait d’autres photos ou vidéos qui montraient «plus que lui» et étaient toujours actives.

Jusqu’au moment Joselyn Cano Il n’a eu (apparemment) aucun problème avec aucune de ses publications, grâce à cela, ses abonnés continuent de profiter de ce qu’il partage, Josey ne manque aucune occasion de promouvoir OnlyFans, sur cette page, contrairement à Instagram, il n’y a aucune censure donc tout contenu peut être partagé.

Pour y avoir accès, il faut être abonné et payer une redevance mensuelle, grâce à cela le mannequin et d’autres personnalités de l’industrie ont profité de l’occasion pour avoir un revenu supplémentaire.

Malgré que Joselyn Cano Elle a d’autres comptes sur divers réseaux sociaux, elle est devenue plus active sur Instagram où elle compte plus de 12 millions 800 mille followers qui sont constamment à l’affût de tout ce qu’elle publie.

En plus d’être mannequin et personnalité d’Internet, Joselyn Cano est aussi une femme d’affaires, elle a lancé une ligne de maillots de bain deux pièces tombée amoureuse de plus d’une jeune femme, elle les a montrées elle-même à plusieurs reprises et a partagé les belles images avec le que sûrement plus d’un admirateur a fini par rêver d’elle.

