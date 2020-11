Dans une robe de plage rouge, Kylie Jenner éveille la passion sur les réseaux sociaux | INSTAGRAM

Si quelqu’un sait poser mieux que quiconque, afin de promouvoir un produit ou un nouveau lancement de sa ligne de maquillage ou de soin de la peau, c’est bien Kylie Jenner, la mannequin et mondaine sait capter toute l’attention de ses millions. des adeptes, pour leurs propres intérêts.

Et le fait est que la femme d’affaires se fait passer pour une déesse dans le confort de son grand patio, au bord de la piscine, en utilisant seulement un minuscule maillot de bain rouge, qui couvre à peine ce qu’il a à couvrir, ce qui fait que ses adeptes finissent plus que amoureux.

Il s’agit d’une série de cinq photographies où Kylie montre sa silhouette sensationnelle sous un angle qui la favorise beaucoup, puisqu’elle est montrée de profil, mais en même temps, son dos est clairement visible, ce qui accentue sa silhouette incurvée.

En plus de nous montrer son bronzage, le socialite mondain Elle nous montre fièrement ses longs cheveux blonds et ses regards flirteurs caractéristiques qui provoquent les plus grands soupirs de tous ceux qui ont vu sa publication.

Kylie apparaît sur toutes les images, assise placidement sur le bord de sa couchette, sur certaines images, la femme d’affaires a décidé de regarder la caméra et dans d’autres, elle l’a simplement ignorée, une de ses clés dans la création de son divertissement.

Ce qui est un fait, c’est que dans chacune des images, le magnat du maquillage a l’air fantastique et ses attributs avant et sa région fessière sont parfaitement en place.

Et on ne sait pas si la cadette du clan Kardashian Jenner, a décidé de porter une taille plus petite que d’habitude ou simplement c’est la coupe de la chaude b1k1n1, ce que l’on sait c’est qu’elle sait parfaitement le porter.

Un autre détail est que, étant à ces dates proches de Noël, et évoquant sa nouvelle ligne de maquillage “Grinch Collection”, Kylie a décidé de porter un tout petit maillot de bain, ce qui n’a certainement rien à voir avec cela, ni rien d’allusif, à Noël ou sur le thème de la nouvelle ligne de maquillage de la femme d’affaires.

Bien que, après réflexion, nous pensons qu’il a décidé de s’habiller de cette façon pour faire référence à la tenue du Père Noël que le Grinch porte dans son film.

Quoi qu’il en soit, Kylie a l’air magnifique et elle le sait, elle a donc décidé de ravir ses millions de followers sur Instagram avec cette incroyable série de photographies, avec un peu de chance, nous n’oublions pas que sa nouvelle collection est disponible sur sa page web, à partir de 15h00.

La publication a réussi à rassembler plus de 11 millions de likes, sans oublier les innombrables commentaires voués à flatter la beauté époustouflante de la jeune femme.

Il est à noter que la femme d’affaires, depuis qu’elle a annoncé la nouvelle ligne, a consacré ses publications à la promotion de la collection désormais attendue depuis longtemps, de toutes les manières possibles, en plaçant de petites “aperçus”, des photographies d’elle habillée comme le personnage, cette publication dans son petit maillot de bain deux morceaux, et le dernier, où il a fait à côté de son petit et bien-aimé Stormi, quelques cupcakes décorés de Grinch.

Et, comme si cela ne suffisait pas, dans ce dernier où il apparaît avec sa tendre fille, comme le veut la coutume de Kylie, tous deux portent la même tenue, qui, cette fois, la tenue choisie était celle d’un pyjama rayé dans les tons verts, alors qu’ils étaient encore dans sa cuisine élégante.

Au moment de la rédaction de cette note, une dernière publication de la femme d’affaires est sortie, où elle nous a fait savoir qu’il reste environ 30 minutes avant le lancement de sa collection.