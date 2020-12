Dans une robe moulante, Demi Rose a captivé les fans avec ses charmes! | Instagram

Connue comme l’une des plus grandes stars et célébrités des réseaux sociaux selon ses fans, la mannequin d’origine britannique Demi Rose Elle a de nouveau captivé ses fans grâce à une publication dans laquelle elle montre sa silhouette avec une robe moulante, tandis que ses charmes se démarquent un peu.

La modèle britannique Depuis quelques années il attire l’attention des internautes qui sont au courant de ses publications sur leurs réseaux sociaux et de toute actualité qui y est liée, nul doute que Demi Rose a réussi à captiver plus que le compte et on peut l’apprécier grâce au des coeurs rouges que chacune de ses publications a sur son compte Instagram officiel.

Les courbes du modèle sont sa marque de fabrique, bien qu’à un moment de sa carrière, elle ait été confondue avec Anastasia Kvikto, le modèle d’origine russe qui ressemble beaucoup à Demi RoseBien que leur similitude soit évidente lorsque nous prêtons attention à chacun d’eux, nous nous rendons compte qu’ils ont quelques différences, les deux ont de grandes courbes, des yeux bruns, des cheveux bruns et une taille étroite, seulement il semble qu’Anastasia est plus grande et un peu plus grande. voluptueux que Demi.

Avec plus de 200 000 likes dans la publication que Demi Rose a partagée il y a environ quatre heures, cela montre qu’elle a une réaction immédiate de la part de ses millions d’adeptes qui admirent chaque partie de son être et lui font savoir avec leurs commentaires.

Merci pour le soleil d’hiver dans une autre robe de ma collection avec @prettylittlething », a écrit Demi Rose.

Sur sa photo, elle apparaît vêtue d’une robe beige très moulante, donc vous pouvez voir qu’elle ne porte rien en dessous, elle a un col rond, sans manches et des bretelles légèrement larges, vous ne pouvez pas voir la longueur car le Photographies du poteau se retrouvent à genoux.

Pour ce qu’il indique dans sa publication Demi Rose s’est aventuré dans le monde de l’entrepreneuriat, c’était une question de temps car aujourd’hui il est courant pour une célébrité d’avoir d’autres activités et de faire partie des figures entrepreneuriales.

Demi Rose Elle est assez célèbre dans la guilde des mannequins, il y en a même plusieurs qui la suivent, comme le mannequin américain, coach fitness, femme d’affaires et aussi star Ana Cheri, dans plusieurs publications de la jeune femme de 25 ans on l’a vue “J’aime”.

Il y a quelques jours, Demi Rose était en Afrique, bien que dans sa publication, elle précise qu’elle est à Ibiza, vous pouvez savoir avec certitude où elle se trouve actuellement, généralement grâce à ses histoires sur Instagram, elle partage généralement une partie de ses voyages, bien que Elle l’a récemment fait à nouveau, apparemment elle ne peut pas identifier exactement l’endroit, ce que nous savons d’elle, c’est qu’elle adore voyager, donc ce n’est pas une surprise qu’elle soit dans un autre endroit paradisiaque.

On en sait très peu sur Demi Rose Ceci parce qu’elle est généralement assez discrète en termes d’informations sur sa vie privée et sa famille, ce qu’elle nous a montré tout au long de ses histoires, c’est qu’elle adore lire, c’est apparemment une femme très spirituelle, on pourrait aussi le découvrir dans mise en quarantaine lorsqu’il partageait une partie de son espace avec des décorations pour la méditation.

Ce que nous avons remarqué avec le mannequin britannique, c’est qu’à l’instar de la disparue Joselyn Cano, lorsqu’elle atteint un certain nombre de posts sur Instagram, elle «nettoie» et supprime une grande partie de son contenu, peut-être pour commencer à partager de nouvelles publications.

