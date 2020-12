UNE

danseur qui a auditionné pour un rôle de fond dans la nouvelle comédie musicale Cendrillon d’Andrew Lloyd Webber a été arraché de l’obscurité par le créateur de théâtre du West End pour jouer un rôle principal dans le spectacle.

Ivano Turco, 21 ans, jouera le prince Sebastian dans la prochaine production de Cendrillon. Le spectacle, qui ouvrira au printemps 2021 au Gillian Lynne Theatre, est une nouvelle interprétation du conte classique, écrit par Emerald Fennell – l’écrivain nominé aux Emmy Awards de la deuxième série de Killing Eve.

La star des Misérables et Mary Poppins, Carrie Hope Fletcher, jouera Cendrillon dans la production. La réalisatrice Laurence Connor et la chorégraphe JoAnn M Hunter font également partie de l’équipe créative. Tous deux ont déjà travaillé sur School of Rock et Joseph & the Amazing Technicolor Dreamcoat au London Palladium.

Turco, diplômé de l’Académie Urdang d’Islington, fera ses débuts dans le West End dans le rôle – n’ayant joué que dans une poignée de productions jusqu’à présent.

Il devait apparaître dans West Side Story au Royal Exchange de Manchester, mais la course a été annulée en raison de la pandémie.

Andrew Lloyd Webber et Ivano Turco

Le danseur d’origine zimbabwéenne, qui a grandi à Milton Keynes, a participé à sa première audition en juillet pour une partie d’ensemble. Après avoir terminé les premiers tours, il s’est produit devant Lloyd Webber – qui lui a demandé de rester pour d’autres auditions.

Turco a déclaré: «On m’a demandé de rester derrière et je me souviens avoir été dans le vestiaire en train de faire les cent pas nerveusement. J’ai dû danser et chanter devant l’équipe créative et puis … deux jours plus tard, j’ai reçu l’appel.

Au moment où il a découvert qu’il jouait le prince Sebastian, il a déclaré: «C’était surréaliste. Je devais continuer à regarder mon téléphone pour m’assurer que l’appel avait bien eu lieu et que je ne l’avais pas rêvé. Ça fait toujours bizarre de dire maintenant: «Mon rôle». Je ne peux pas y croire. C’est vraiment le truc des contes de fées. C’est une histoire magique.

Carrie Hope Fletcher

Il a joué avec Fletcher quelques jours après son casting – ajoutant: «Elle est tout ce que vous attendez. Elle est vraiment adorable. Cela peut être assez intimidant de rencontrer des gens comme elle et de chanter avec elle – mais elle était tout simplement merveilleuse.

Parlant de Turco, Lloyd Webber a déclaré: «Je suis ravi de présenter Ivano Turco comme notre prince Sebastian à Cendrillon. Je suis convaincu que le public tombera amoureux de lui, comme nous l’avons fait. Tout droit sorti de l’université, Ivano a d’abord auditionné en tant que danseur, mais il a un talent d’acteur naturel, une voix merveilleuse et un charme et une chaleur innés et depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, je savais que j’avais trouvé notre prince!

Vendredi, le casting sortira le deuxième morceau – Only You, Lonely You – du prochain album de la série.

Il fait suite à la sortie de Bad Cinderella chanté par Fletcher, sorti en octobre.