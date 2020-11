Darius Rucker se prépare pour un moment majeur de sa carrière cette semaine, le chanteur devant monter sur scène en tant que co-animateur des CMA Awards aux côtés de Reba McEntire mercredi. Lors d’une apparition sur Color Me Country avec Rissi Palmer sur Apple Music, qui sera diffusée le 8 novembre, Rucker a déclaré qu’il co-animerait l’émission, partageant qu’elle était «écrasante».

“Cela m’a bouleversé parce que j’ai vraiment commencé à étudier l’histoire de tous ces trucs et de la musique country. Je me souviens de Charley [Pride] comment le faire à l’époque et à quel point c’était important et à quel point c’était énorme dans l’entreprise », a-t-il déclaré. Rucker a d’abord trouvé le succès avec son groupe de rock, Hootie & the Blowfish, avant de passer au country musique avec son premier album solo country en 2008.

«Me voici, 30 ans plus tard, ou quoi que ce soit, et j’obtiens cette opportunité», se dit-il. “C’était bouleversant pendant une minute parce que je suis venu dans la musique country si innocemment. Je voulais juste faire un disque country. Je ne pensais même pas que j’allais obtenir un contrat d’enregistrement, encore moins avoir le succès que j’ai eu . “

Rucker se produira également deux fois pendant l’émission – une fois dans une performance spéciale avec McEntire et à nouveau pour interpréter son nouveau single, “Beers and Sunshine”, où il sera rejoint par Lady A.

En plus de l’animation et des performances, Rucker présentera également Charley Pride, la première superstar noire de la musique country, avec le Willie Nelson Lifetime Achievement Award 2020.

«C’est vraiment surréaliste parce que j’écoute Charley Pride depuis que je suis enfant», a déclaré Rucker. «Quand j’étais un petit enfant au début des années 70 et que Charley faisait ces disques, je me souviens avoir un disque de Charley Pride dans la collection de ma mère que je ne pense pas que ma mère ait jamais mis, mais elle a acheté ce disque parce qu’il était un Homme noir chantant de la musique country. “

Le joueur de 54 ans se souvient également avoir regardé Pride dans l’émission de variétés Hee Haw. “Hee Haw était si grand pour moi parce que j’aime la musique et l’un des trois endroits où l’on pouvait voir une comédie musicale à la télé était Hee Haw”, se souvient Rucker. «C’était Hee Haw, American Bandstand et Soul Train. C’est là que vous avez vu de la musique à la télé et voici ce type qui me ressemble en train de chanter ‘Kiss An Angel Good Mornin’ ‘et vous vous dites’ Oh my goodness. ‘”

«Et maintenant, des décennies et des décennies plus tard, faire partie de lui pour obtenir un prix … Il n’y a personne qui le mérite plus que Charley», a-t-il poursuivi. “Personne. Et juste pour faire partie de ça, je suis tellement honoré et juste je suis honoré de l’appeler un ami.”