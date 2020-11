Darius Rucker co-animera les CMA Awards pour la première fois cette année, aux côtés de Reba McEntire. Lors d’une apparition sur Live With Kelly and Ryan cette semaine, Rucker a parlé de son nouveau concert, partageant qu’il était “très nerveux” quand il a reçu l’appel.

“J’étais très nerveux, parce que je n’ai jamais rien fait de tel auparavant”, a-t-il déclaré. «Et c’est drôle parce que mon manager m’a appelé et m’a dit, vous savez, ‘Êtes-vous assis?’ Et donc ma première pensée a été: ‘Oh, mon Dieu.’ “

Rucker a également partagé quelques détails sur le spectacle lui-même, révélant que les interprètes et les nominés seront présents de manière socialement distante. «Nous sommes vraiment fiers – et je suis vraiment excité et époustouflé – de la distanciation sociale et de la prudence de chacun», a-t-il déclaré. “Tous les artistes seront là; les nominés seront là. Tout le monde sera socialement éloigné et dispersé. Ce sera la première fois, vraiment, que la famille de la musique country sera dans une pièce toute l’année.”

Le natif de Caroline du Sud se produira deux fois pendant le spectacle – une fois avec McEntire et une deuxième fois pour partager son nouveau single, “Beers and Sunshine”, où il sera rejoint par Lady A.

«J’ai de la chance, je peux faire quelque chose de vraiment spécial avec Reba. Nous avons quelque chose qui nous passionne vraiment – et non, je ne peux pas vous le dire [what it is]”, A plaisanté Rucker.” Et je vais aussi faire quelque chose avec Lady A, nous allons faire “Beers and Sunshine”. “

Les autres interprètes incluent Jason Aldean, Jimmie Allen, Ingrid Andress, Dierks Bentley, Brothers Osborne, Dan + Shay avec Justin Bieber, Jenee Fleenor, Little Big Town, Old Dominion, Jon Pardi, Carly Pearce et Lee Brice, Keith Urban, Morgan Wallen, Gabby Barrett et Charlie Puth, Eric Church, Luke Combs, Florida Georgia Line, Miranda Lambert, McBryde, Maren Morris, Rascal Flatts et McEntire avec Thomas Rhett, Urban, Hillary Scott et Chris Tomlin.

Ce sera la cinquième fois que McEntire occupe le poste d’hôte et Rucker la première. “J’attends avec impatience les CMA Awards chaque année en raison des performances incroyables et de l’opportunité de célébrer l’année dans la musique country”, a déclaré Rucker dans un communiqué. “Être invité à accueillir les prix de cette année aux côtés de Reba – vous plaisantez?! – C’est un honneur absolu. Même si cette année sera un peu différente de la normale, je sais que nous sommes tous impatients de passer une soirée musicale célébration, et le spectacle de cette année ne vous décevra certainement pas! “

Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC. Voir tous les nominés de cette année ici. Pour en savoir plus sur les CMA Awards, tout ce qui concerne la musique country et vos stars préférées, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com!