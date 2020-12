Darius Rucker a partagé une déclaration déchirante sur Instagram samedi après la mort de Charley Pride. L’icône de la musique country est décédée samedi des complications du coronavirus à 86 ans à Dallas. Rucker et Pride sont deux des trois seuls membres noirs du Grand Ole Opry et ont joué avec Jimmie Allen sur le single “Why Things Happen” plus tôt cette année.

“Mon cœur est si lourd”, a écrit Rucker samedi. “Charley Pride était une icône, une légende et tout autre mot que vous voulez utiliser pour sa grandeur. Il a détruit des barrières et fait des choses que personne n’avait jamais faites. Mais aujourd’hui, je pense à mon ami. les meilleurs gens que je connaisse. Tu me manques et je t’aime, CP! “

Rucker a co-organisé les CMA Awards le mois dernier, où Pride a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations. Dans une interview avec Apple Music avant la cérémonie, Rucker a déclaré qu’il était «surréaliste» d’aider à honorer Pride depuis qu’il écoutait Pride quand il était enfant. «Quand j’étais un petit enfant au début des années 70 et que Charley faisait ces disques, je me souviens d’avoir un disque de Charley Pride dans la collection de ma mère que je ne pense pas que ma mère ait jamais mis, mais elle a acheté ce disque parce qu’il était un Un homme noir qui chante de la musique country », a expliqué Rucker. Il a dit que personne ne méritait cet honneur comme Pride, qui est devenu le premier musicien noir à rejoindre le Country Music Hall of Fame en 2000. «Juste pour faire partie de cela, je suis tellement honoré et juste je suis honoré de l’appeler un ami », a déclaré Rucker.

Puisque les CMA Awards ont eu lieu à l’intérieur pendant la pandémie de coronavirus, il y avait des spéculations selon lesquelles Pride aurait pu contracter la maladie alors qu’il était à Nashville. Cependant, la Country Music Association et les représentants de Pride ont déclaré que Pride avait été testé négatif pour le virus avant, pendant et après la cérémonie. La famille de Pride a également publié une déclaration sur sa page Facebook, confirmant que Pride n’a commencé à montrer des symptômes du COVID-19 que fin novembre. “Malgré les efforts, les compétences et les soins incroyables de son équipe médicale au cours des dernières semaines, il a été incapable de vaincre le virus”, a déclaré sa famille. “Charley s’est senti béni d’avoir des fans aussi merveilleux partout dans le monde. Et il voudrait que ses fans prennent ce virus très au sérieux.”

Pride a marqué plus de 50 meilleurs tubes du palmarès Billboard Hot Country Songs avec des chansons telles que «Kiss an Angel Good Mornin», «Just Between You and Me», «Is Anybody Goin ‘to San Antone» et «All I Have to Offer Vous (c’est moi). ” Il laisse dans le deuil sa femme Rozene et leurs enfants, Charlton, Charles et Angela.