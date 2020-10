Dark Side of the Ring revient pour une troisième saison, et ce sera la plus importante à ce jour. Selon Deadline, la série documentaire de lutte professionnelle a été renouvelée pour la saison 3 et Vice TV a commandé 14 épisodes. La première saison compte six épisodes tandis que la deuxième saison en compte 10.

La troisième saison de Dark Side of the Ring sera diffusée en 2021. En avril, Deadline a révélé que Vice TV cherchait plus d’épisodes après que la série soit devenue un “méga-hit” pour le réseau. La deuxième saison a commencé à être diffusée en mars avec la première axée sur Chris Benoit, qui en 2007 a tué sa femme Nancy et Daniel, sept ans, avant de se suicider.

«Dark Side of the Ring est une émission à élimination directe pour Vice TV. Les producteurs exécutifs du tag-team Evan Husney et Jason Eisener sont de véritables champions poids lourds du monde (de la télévision), et nous sommes ravis de cerner une troisième saison de cette incroyable série “, a déclaré le vice-directeur général de la télévision et Morgan Hertzan. «Les saisons 1 et 2 de Dark Side of the Ring sont des exemples de la narration fascinante, stimulante et engageante que nous défendons ici à Vice TV. Nous avons hâte de voir ce que la série va donner au troisième tour. “

Certaines des autres histoires de la saison 2 incluent le meurtre de Dino Bravo, la carrière de New Jack, la mort de Nancy Argentino, la petite amie de Jimmy Snuka et la mort tragique d’Owen Hart, survenue lors d’un événement à la carte en 1999. Avant le match de Hart, il était censé descendre sur un câble d’une passerelle au ring. Cependant, son harnais à dégagement rapide s’est libéré trop tôt, l’envoyant à 78 pieds sur le ring où il a frappé les cordes et atterri sur le dos.

Les téléspectateurs à la maison et les fans de l’arène n’ont pas vu l’automne car il faisait sombre et la WWE montrait une interview pré-enregistrée de Hart. Lorsque la caméra s’est tournée vers Jim Ross, il a dit que “quelque chose s’est mal passé” avec l’entrée prévue de Hart. “Cela ne fait pas partie du divertissement ici ce soir”, a déclaré Ross à l’époque, comme l’a rapporté Sports Illustrated. “C’est aussi réel que réel peut l’être ici.” L’épisode Dark Side of the Ring parle à l’épouse de Hart et à ses deux enfants de l’accident et de sa vie.