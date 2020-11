Dark Vador de la trilogie originale, Dave Prowse, perd la vie | .

Le célèbre acteur britannique Dave Prowse, qui a joué le célèbre rôle de Dark Vador dans la trilogie originale “Star Wars”, a perdu la vie à 85 ans “après une brève maladie”, a confirmé dimanche son agent.

Thomas Bowington, son représentant, a annoncé “avec une grande tristesse” la perte de Prowse dans un message posté sur son Facebook, où il a indiqué qu’il avait perdu la vie «hier matin», en précisant à peine les détails, et en ajoutant la fameuse phrase: «Que la force soit avec vous, toujours».

Dave Prowse, qui avant de se lancer dans le monde du cinéma avait été bodybuilder dans la ville anglaise de Bristol, a également reçu un MBE (membre de l’Empire britannique) pour son rôle dans le Green Cross Code Man, qui a promu la sécurité routière sur les routes de ce pays.

Sa grande renommée internationale est venue grâce à l’icône qui était Vader dans le célèbre trilogieUn rôle qu’il a remporté en raison de son physique imposant – il mesurait 1,98 mètre – bien que son fort accent anglais du West Country ne soit pas tout à fait adapté à la franchise, il a donc été exprimé par James Earl Jones.

“Bien qu’il soit célèbre pour avoir joué de nombreux monstres, pour moi et pour nous tous qui connaissions Dave et travaillions avec lui, il était un héros dans nos vies”, a déclaré Bowington dans un autre communiqué. L’agent a qualifié la perte de Prowse de «perte profonde et vraiment douloureuse pour des millions de fans à travers le monde».

Avant de commencer sa carrière cinématographique, Prowse est venu représenter l’Angleterre en haltérophilie aux Jeux du Commonwwealth au début des années 1960.

Apparemment, le réalisateur de Star Wars, George Lucas, a jeté son dévolu sur lui pour le rôle de Dark Vador quand il l’a vu jouer un garde du corps dans le film “A Clorckwork Orange” (1970), où il l’a invité à se présenter à les processus de sélection pour les rôles de Dark Vador et Chewbacca.

Mais avant même de commencer sa carrière d’acteur, qui a duré cinq décennies, ses services étaient recherchés dans les cercles hollywoodiens, où il a aidé le regretté Christopher Reeve à se préparer aux exigences physiques du rôle de Superman, en tant qu’entraîneur personnel.

Prowse fait ses débuts devant les caméras dans la parodie du film Casino Royale, de la saga de l’espion britannique James Bond, en 1967, où il incarne la créature de Frankenstein, rôle qu’on lui demande de jouer dans deux autres films.

Il apparaît également régulièrement dans diverses séries télévisées jugées «cultes», comme The Saint Space (1999) et Doctor Who, dans lequel il incarne le minotaure, en 1972.

Il a été choisi pour le rôle de Vader en raison de sa constitution physique (2,01 mètres de hauteur et 118 kg de poids), mais George Lucas a décidé de se passer de sa voix, enregistrant celle de l’acteur James Earl Jones sur celle de Prowse. Comme Prowse lui-même l’a déclaré plus tard, il n’a découvert ce remplacement qu’à la première session du film.

Lucas a déclaré qu’il voulait une voix «plus sombre» pour le personnage de Vader que Prowse était incapable de fournir et qu’il n’avait jamais eu l’intention d’utiliser la voix originale de Prowse. Dans une interview filmée en 2004, Carrie Fisher, l’actrice qui a joué la princesse Leia dans la même série, a déclaré que sur le plateau, Prowse était surnommé “Darth Farmer” (un jeu de mots contenant le terme “fermier”. ) en raison de son accent légèrement intimidant de l’ouest de l’Angleterre.

Dans les dernières scènes de combats au sabre laser entre Vader et Luke Skywalker (Mark Hamill) dans Return of the Jedi (1983) Prowse, qui n’était pas un épéiste très habile (il n’arrêtait pas de casser les tiges qui gênaient les sabres laser) , a été remplacé dans le match par le chorégraphe de scène, cascadeur et entraîneur d’escrime Bob Anderson.