Fraise Darryl veut aider personnellement l’ancienne star de la NBA Delonte Ouest botter les drogues … parce que la légende de la MLB sait de première main comment la dépendance peut ruiner des vies.

L’ancienne star des NY Mets, âgée de 58 ans, a lutté contre la dépendance à l’alcool et à la cocaïne – mais il est sobre depuis plus d’une décennie et consacre maintenant sa vie à aider les autres à vaincre la drogue.

Donc, avec West, 37 ans – qui consommerait de la drogue et vivait dans la rue – entrer en cure de désintoxication la semaine dernière avec l’aide de Mark cubain, nous avons appelé Strawberry pour lui demander quel conseil il a pour le hooper.

“Delonte West est comme n’importe qui d’autre qui a probablement des problèmes profondément enracinés qui n’ont jamais été résolus, tu sais? Mettre un uniforme de basket-ball et réussir, cela ne fait que couvrir tout ce qui arrive à une personne.

Strawberry a continué … “Cela reflète le temps où il était probablement jeune quelque part, un genre de traumatisme, d’abus ou quelque chose l’a affecté et cela peut vous laisser paralysé et paralysé. Donc, personne ne s’inscrit pour être dans cette situation qu’il est. Je ne s’est pas inscrit pour être dans cette situation. “

Mais, Darryl – qui dirige maintenant Ministères aux fraises avec sa femme, Tracy – ne parle pas seulement des luttes de West … il veut vraiment travailler avec Delonte.

“J’adorerais l’aider.”

Strawberry dit qu’il ne veut pas interférer avec le programme de traitement actuel de Delonte … mais après avoir terminé sa réadaptation, Straw veut que West sache qu’il sera là pour aider à rester sur le dos droit.

“Mes espoirs, mes pensées et mes prières sont avec lui. Voici un gars qui a réussi à jouer dans la NBA, et ici il se débat. Il est en panne.”

«Je veux juste qu’il sache que des gens comme moi, qui sont en convalescence, le sont depuis longtemps, prient pour lui et pensent à lui», nous dit Darryl.

“S’il y a quelque chose que je peux faire pour l’encourager et m’asseoir et avoir une conversation avec lui, j’espère juste qu’il pourra tendre la main et le faire.”