Après avoir dû fermer en raison d’un coronavirus, la saison 11 de Shameless est de retour, avec une date de première révélée. Showtime a annoncé que la dernière saison de la dramatique familiale dysfonctionnelle débutera le dimanche 6 décembre. Dans un rapport précédent, Deadline a déclaré que l’émission avait repris la production début septembre, après avoir été reportée en raison de la pandémie COVID-19 en cours.

Le co-président du divertissement de Showtime, Gary Levine, s’est précédemment adressé à Shameless se terminant à la saison 11, en disant: “Shameless a été un si grand interprète pour nous, et nous avons juste senti que 11 saisons est un gros chiffre.” Il ajouta, “[Producer] John [Wells] et son peuple le rafraîchit chaque année, et il obtient toujours une audience énorme pour nous ainsi que pour les services de streaming qui exécutent nos rediffusions (Netflix). Nous avons juste senti qu’il était temps, et nous avons également aimé l’idée de donner à John and Co. une chance de bien finir, pour pouvoir viser cet atterrissage.

BYOTP 🧻 # Éhonté. SAISON FINALE. 6 décembre sur @Showtime. RSVP:

Oui oui oui

👇 👇 👇 pic.twitter.com/UqIlL7jDO8 – Shameless sur Showtime (@SHO_Shameless) 13 octobre 2020

Lors de la présentation de Showtime à la tournée de presse Winter TCA, Levine a discuté plus en détail de la série préférée des fans qui se terminait. “Les personnages de Shameless ont apporté aux téléspectateurs de Showtime plus de rires et de larmes et de pur plaisir que n’importe quel programme de notre histoire”, a-t-il déclaré, par TV Line. “Bien que nous soyons tristes de dire adieu aux Gallaghers, nous ne pourrions pas être plus confiants dans la capacité du showrunner John Wells, de son équipe de rédaction et de cette grande distribution à mener notre série à sa conclusion appropriée” Shameless “.”

Wells a ensuite fait l’éloge de Levine et du réseau, en disant: “Je suis incroyablement reconnaissant pour toutes les années de soutien de Gary Levine et de tout le monde à Showtime qui nous ont permis de faire Shameless.” Il a ajouté: “Ce fut une expérience fantastique et nous tous dans la distribution et l’équipe avons passé un moment merveilleux à suivre la vie de la famille et des amis Gallagher. Ce fut un plaisir!”

Tous les acteurs principaux de Shameless semblent être de retour pour la dernière saison, y compris William H.Macy, Jeremy Allen White, Ethan Cutkosky, Shanola Hampton, Steve Howey, Emma Kenney, Cameron Monaghan et Christian Isaiah. Les stars de soutien Noel Fisher et Kate Miner sont également répertoriées dans le communiqué de presse. La tête de la série précédente, Emmy Rossum, a quitté la série avant la saison 8. On ne sait pas si elle fera une apparition dans la dernière saison.