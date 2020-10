Mercredi, CBS a annoncé que la saison 3 du FBI serait diffusée le mardi 17 novembre à 21 h HE. Les fans attendent des mises à jour sur le calendrier des heures de grande écoute de CBS depuis des mois, alors que la pandémie de coronavirus continue de ravager l’industrie du divertissement, ainsi que d’autres aspects de la vie. Maintenant, une grande partie du calendrier de novembre a été étoffée, y compris le FBI.

La première du FBI sera immédiatement suivie de la première de la saison de FBI: Most Wanted à 22 h HE ce soir-là. Les deux spectacles reçoivent une heure entière et suivent la première de la saison 18 du NCIS à 20 h HE. D’autres premières de la saison récemment annoncées s’étendent du jeudi 12 novembre au mercredi 25 novembre, donnant aux fans de télévision beaucoup à attendre le mois prochain – en particulier après la sécheresse télévisée des derniers mois.

Le programme démarre maintenant le jeudi 12 novembre avec Young Sheldon à 20 h HE, suivi de la nouvelle comédie B Positive à 20 h 30 HE. Les comédies de retour Mom et The Unicorn suivront respectivement à 21 h et 21 h 30 HE.

Le lundi 16 novembre, la saison 3 de The Neighborhood débute à 20 h HE, suivie de Bob ♥ Abishola Saison 2 à 20 h 30 HE, puis All Rise Saison 2 à 21 h HE et Bull Saison 5 à 22 h HE. Comme mentionné ci-dessus, le mardi 17 novembre comprend les premières de NCIS Saison 18, FBI Saison 3 et FBI: Most Wanted Saison 2.

Enfin, le mercredi 25 novembre, The Amazing Race débutera à 20 h HE, suivi de SEAL Team Season 4 à 21 h HE. SWAT complète le programme à 22 h HE ce soir-là.

L’ensemble de l’industrie de la télévision en réseau est en suspens depuis mars, lorsque la pandémie de coronavirus a fermé les plateaux de télévision et de cinéma en raison de problèmes de santé pour les acteurs et l’équipe. L’industrie a mis du temps à rouvrir, généralement avec des mesures de sécurité strictes en place, mais cela a retardé de quelques semaines le calendrier habituel de la première automne.

Alors que les fans sont ravis de récupérer leurs émissions, beaucoup sont préoccupés par la santé et la sécurité de leurs stars préférées qui retournent maintenant au travail. D’autres ont exprimé leurs craintes sur les réseaux sociaux que de nouvelles poussées du virus ne provoquent à nouveau un blocage de la production, les laissant peut-être avec un cliffhanger insupportable. L’État de Californie suit des directives strictes à la demande des responsables de la santé publique.