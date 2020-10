Mercredi, CBS a publié les dates de première de certaines de ses prochaines émissions. Le réseau a révélé que la saison 4 de sa série SEAL Team sera présentée en première fin novembre. CBS a également révélé les dates de sortie d’autres émissions, notamment The Unicorn, FBI et Bull, qui seront toutes diffusées au cours du mois de novembre. Plusieurs de ces émissions ont été forcées de reprendre la production plus tard que d’habitude au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Ainsi, ces émissions, qui sont généralement diffusées vers septembre, ont vu leurs premières repoussées de quelques mois.

Selon un communiqué de presse officiel de CBS, la saison 4 de SEAL Team sera présentée en première le mercredi 25 novembre à 21 h HE. Le spectacle suivra The Amazing Race, qui a été créé en octobre, et sera suivi par SWAT à 22 h HE. En mai, il a été annoncé que CBS avait choisi SEAL Team pour une autre saison. La troisième saison de l’émission a été écourtée en raison de la pandémie de coronavirus, se terminant prématurément avec l’épisode 20. David Boreanaz, qui joue le rôle de Jason dans l’émission, était en train de diriger l’épisode 21 lorsque la production a été arrêtée en raison de la crise sanitaire. En conséquence, la saison 4 s’ouvrira maintenant avec cet épisode, qui comprendra des flashbacks sur les jours de Jason en tant que Bravo 3.

L’accord est scellé. La saison 4 commence le 25 novembre sur @CBS et @CBSAllAccess. #SEALTeam pic.twitter.com/j1SPNFYOGk – Équipe SEAL (@SEALTeamCBS) 21 octobre 2020

«Nous avons été interrompus en terminant deux épisodes… donc notre finale de la saison n’était pas la façon dont elle devait se terminer», a déclaré Boreanaz à TVLine. “Mais [the May 6 episode] a définitivement une tournure inattendue pour un personnage, du moins pour Jason. Je vais le dire. En ce qui concerne ce à quoi les fans peuvent s’attendre lors des premières de la saison 4, Boreanaz a précédemment déclaré que la saison 4 serait importante pour son propre personnage et pour Cerberus, le renifleur de bombe et compagnon canin de l’équipe. L’acteur a partagé que “le lien émotionnel entre les deux [Jason and Cerberus] joue grand dans [episode 21]”Comme indiqué précédemment, cet épisode servira désormais de première de la saison 4.

CBS a également publié un synopsis pour le premier épisode, qui met en évidence à quel point une situation extrême dans laquelle se trouvent Jason et Cerberus se trouvent. le chef d’un groupe terroriste et fils du chef terroriste que Jason a abattu au début de sa carrière et a fait de lui Bravo One. Lorsqu’ils sont attaqués, Jason et Cerberus, le membre canin de Bravo, sont séparés de l’équipe.