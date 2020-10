HISTOIRES CONNEXES

Ceci juste dans: Votre voyage à Cittagazze a maintenant une date de départ exacte.

Ses matériaux sombres reviendront sur HBO le lundi 16 novembre, a tweeté le réseau lundi.

La saison 2 du drame est basée sur The Subtle Knife, livre 2 de la trilogie roman His Dark Materials de Philip Pullman. Dans la finale de la saison 1, Lyra de Dafne Keen a suivi Lord Asriel de James McAvoy dans un nouveau monde; plus tôt, le drame fantastique a présenté un garçon nommé Will, qui est également entré dans un univers alternatif.

Le couteau subtil suit Lyra et Will, qui passent beaucoup de temps dans une ville mystérieuse appelée Cittagazze; Pendant ce temps, de nombreux personnages que nous avons rencontrés dans la saison 1 de la série télévisée passent beaucoup de temps et d’efforts à essayer de trouver Lyra – certains pour la protéger, d’autres pour lui faire du mal.

Les ajouts au casting de la saison 2 incluent Terence Stamp (les films de Superman), Jade Anouka (Turn Up Charlie), Simone Kirby (Peaky Blinders) et Phoebe Waller-Bridge, qui fournira la voix du démon (ou animal-esprit-âme-chose , pour les non-initiés) appartenant à John Parry, joué par sa co-star Fleabag Andrew Scott.

