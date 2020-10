Pennyworth a Arrow’s Huntress dans son réticule, avec l’ajout de Jessica de Gouw à son casting.

Il a été annoncé ce week-end au New York Comic Con virtuel que pour la saison 2 de la série Epix (première le dimanche 13 décembre), de Gouw jouera Melanie Troy, l’épouse de l’ancien capitaine SAS d’Alfie.

De plus, Simon Manyonda (Ses matériaux sombres) a décroché le rôle de prune de Lucius Fox, qui à ce stade précoce n’est qu’un jeune scientifique qui ne souffre pas des imbéciles.

Les castings de la saison 2 précédemment annoncés incluent James Purefoy (The following) dans le rôle du capitaine Gulliver Troy, l’ancien capitaine SAS d’Alfie; Edward Hogg (Harlots) en tant que futur despote Colonel Salt; et Jessye Romeo (couvre-feu) en tant qu’étudiante en art idéaliste et provocante Katie Browning.

* Hé, en parlant de Lucius Fox…. L’histoire a le feu vert Great Escapes With Morgan Freeman, une série de six épisodes qui détaillera les plus grandes évasions de l’histoire de certaines des prisons les plus notoires du monde. Freeman (The Shawshank Redemption) sera l’hôte et le producteur exécutif.

* Au lieu du deuxième débat présidentiel annulé, ABC diffusera jeudi à 8 / 7c Le vice-président et le peuple, une mairie avec le candidat démocrate Joe Biden. Le titulaire Donald Trump, qui a récemment été testé positif au coronavirus, reste en pourparlers avec NBC pour contre-programmer avec un forum similaire.

* Disney Channel a Greenlit Hamster & Gretel, une comédie de super-héros du co-créateur Phineas & Ferb, lauréat d’un Emmy, Dan Povenmire. Inspirée par la relation de Povenmire avec sa sœur cadette, la série animée remplie de musique suit Kevin et sa petite sœur Gretel, qui sont sur le point de se voir conférer des super pouvoirs par des extraterrestres de l’espace lorsque quelque chose va mal, et c’est Gretel et son hamster qui ont soudainement de nouvelles capacités. .

* My Little Pony: Pony Life, qui présente les mêmes acteurs de la voix du Mane 6 mais de tout nouveaux designs de personnages, sera présenté en première le samedi 7 novembre à 11h30 HE sur Discovery Family.

* Hulu a publié un teaser sur le thème de Jurassic Park (“camée” de Spielberg inclus!) Pour son redémarrage d’Animaniacs, qui débutera le vendredi 20 novembre: