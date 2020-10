Date de sortie révélée pour Legally Blonde 3 C’est un fait! | AP

Après plusieurs mois d’attente et de doutes sur le fait que le film de “parvienne vraiment au grand écran.Légalement blonde 3“Ils ont finalement révélé la date de sortie, nous ne sommes donc plus qu’à un pas de revoir Reese Witherspoon dans son personnage emblématique.

Il y a 17 ans, la deuxième partie du film “Legally Blonde” sortait et il y a quelques mois, le studio en charge de la production annonçait qu’une troisième partie était en route et arriverait supposément en février de cette année, cependant, on n’en savait plus rien et ils ne restaient que des mots.

Heureusement, la bonne nouvelle est venue pour les fans de cette saga lorsque le studio de cinéma MGM a annoncé via son compte Twitter officiel que la troisième partie de “La revanche d’une blonde“sortira sur grand écran en 2022.

Il est à noter que la bonne nouvelle a été partagée après une rencontre virtuelle avec la distribution originale du film qui s’est tenue mardi dernier.

Lors de l’appel vidéo, ils étaient présents Reese Witherspoon avec ses co-stars Selma Blair, Jessica Cauffiel, Jennifer Coolidge, Matthew Davis, Ali Larter, Holland Taylor, Alana Ubach et Luke Wilson.

Tous ont parlé du grand impact du film, qui a réussi à durer même 19 ans après sa première sortie.

Au début, on pensait que “Légalement blonde 3“Il est sorti le 14 février de cette année, cependant, c’est jusqu’en mai de cette année que l’actrice et écrivain Mindy Kaling et Dan Goor de Parks and Recreation ont été embauchés pour écrire le scénario.

On espère que dans ce prochain épisode, nous pourrons continuer à explorer l’histoire de Woods, une étudiante en marketing de la mode qui est devenue étudiante à la Harvard Law School, initialement uniquement dans le cadre d’un plan pour récupérer son ex-petit ami.

Il ne fait aucun doute que la première tranche du film a été un succès retentissant pour le studio étant donné qu’à l’époque, considérant qu’il avait levé 142 millions de dollars au box-office mondial, ce qui a conduit à une suite et à un spin-off malgré le fait que le Les critiques et les fans de l’histoire originale se sont eux-mêmes interrogés sur la qualité de ces suites

C’est pourquoi MGM ne veut pas laisser les fans avec un mauvais goût dans la bouche et est maintenant confiant d’inverser les résultats.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Cependant, bien que l’on sache maintenant quand la première de la dernière tranche peut-être de l’histoire aura lieu, jusqu’à présent aucun détail de l’intrigue du troisième film n’a été révélé, mais des sources proches de l’étude indiquent que l’intention serait de fournir un message. l’autonomisation des femmes.

En fait, c’est une mission qui Reese Witherspoon Elle est très présente, puisqu’après tout elle est l’une des actrices les mieux notées d’Hollywood avec de récentes performances acclamées principalement ses œuvres telles que Madeline Martha Mackenzie dans “Big Little Lies”, Bradley Jackson dans “The Morning Show” et Elena Richardson dans “Little Fires” Partout “.

Lors de leurs retrouvailles mardi dernier, Witherspoon a noté qu’elle sentait que son personnage inspirait les gens à être eux-mêmes, car elle a un vrai sens d’elle-même et veut toujours voir le meilleur des autres.

C’est peut-être la dernière production où Reese celui-ci de protagoniste ou même d’actrice, puisqu’il continue et plus fort que jamais à Hollywood, cependant, maintenant en tant que producteur.

Et il ne fait aucun doute que ces dernières années, Witherspoon a fait partie des femmes qui ont fortement promu l’industrie de la télévision aux États-Unis et cela a clairement montré avec ses dernières productions où elle était derrière l’écran.

Ce que très peu de gens savent, c’est que l’actrice et maintenant productrice a sa propre société Hello Sunshine, qui est devenue l’une des plus prolifiques d’Hollywood et que l’idée de cette maison de production est née Reese Witherspoon Après avoir analysé que les scripts des personnages féminins étaient vraiment mauvais et qu’ils ont même été combattus par des actrices hollywoodiennes.

Cela peut vous intéresser: Reese Witherspoon brille à Hollywood et non en tant qu’actrice