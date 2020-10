Grâce à un nouveau teaser, Netflix a confirmé que La troisième saison de Cobra Kai sera présentée en première le 8 janvier 2021, mettant ainsi fin à la spéculation qui a émergé ces derniers mois. De plus, la plateforme de streaming vidéo a confirmé que la série a été renouvelée pour une quatrième saison, ce qui indique clairement qu’ils continueront à parier sur une franchise dont la popularité a commencé depuis sa sortie sur YouTube Red en 2018.

Cobra Kai, bien qu’il soit 30 ans après l’emblématique The Karate Kid (1984), entretient la rivalité entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka). Il est évident qu’aucun des deux personnages n’a réussi à surmonter les événements du passé. La troisième saison, selon les rumeurs, ouvrira les portes à un personnage emblématique du cinéma: Ali, joué par Elizabeth Shue. William Zabka lui-même a anticipé que il y aura de grandes surprises dans les nouveaux épisodes.

Le succès absolu de ‘Cobra Kai’ sur Netflix

Selon un rapport de la société Nielsen recueilli par Variety, Cobra Kai est la série la plus réussie aujourd’hui, battant même la série de référence d’Amazon Prime Video, The Boys. Il faut cependant mentionner que ces données (en millions de minutes) appartiennent à la période comprise entre le 31 août et le 6 septembre. Il est possible que l’aventure des super-héros se soit considérablement intensifiée grâce à l’anticipation que leurs derniers épisodes ont engendrée.

Cobra Kai – 2,171 millions de minutes Lucifer – 1,415 million de minutes Les garçons – 891 millions de minutes Le bureau – 843 millions de minutes Esprits criminels – 675 millions de minutes Shameless – 639 millions de minutes Away – 631 millions de minutes Grey’s Anatomy – 616 millions de minutes La légende de Korra – 541 millions de minutes Mulan – 525 millions de minutes

La troisième saison Cobra Kai répète l’équipe de production des saisons précédentes. Les scénaristes responsables de la série sont Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, qui représentent Counterbalance Entertainment. Les autres producteurs exécutifs sont Will Smith, James Lassiter, l’exécutif de Caleeb Pinkett et Susan Ekins. Sony Pictures est également impliqué dans le projet.