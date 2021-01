La date prometteuse est basée sur les progrès accomplis dans la vaccination des groupes les plus vulnérables de la société d’ici la mi-février, puis sur le fait de donner au coup le temps de prendre effet.

15 février: La date cible pour offrir les vaccins Covid-19 à 15 millions de personnes dans les quatre groupes prioritaires, les personnes âgées de 70 ans et plus, les résidents et le personnel des maisons de soins, le personnel de santé et de soins sociaux de première ligne et les personnes les plus exposées au virus.

Semaine commençant le 15 février: Les conseillers scientifiques du gouvernement estiment qu’ils disposeront de données suffisantes à la fois du programme de vaccination britannique et des programmes internationaux, y compris d’Israël, sur l’effet des piqûres sur la prévention des hospitalisations et des décès.

Ils connaîtront beaucoup plus clairement l’impact du verrouillage sur la réduction des infections à coronavirus, ainsi que le nombre de personnes encore hospitalisées avec la maladie.

Une équipe gouvernementale procédera à un examen de toutes ces données. Le Parlement devrait être suspendu.

Semaine commençant le 22 février: Commons s’apprête à revenir et le gouvernement exposera les résultats de l’examen des données et, sous réserve de ses conclusions, publiera un plan pour sortir le pays du verrouillage.

8 mars: Trois semaines après le dernier des groupes prioritaires, ils auraient dû recevoir leurs vaccins et la protection vaccinale aurait dû être mise en place.

Après le 8 mars: Les ministres chercheront à lever les autres restrictions économiques et sociales lorsque les données le permettront. Les plans de retour à un système à plusieurs niveaux seront envisagés dans les semaines à venir.

Des sources gouvernementales de haut niveau soulignent qu’après le sombre bilan de 100000 morts de mardi, Boris Johnson est déterminé à ne prendre aucun risque qui risquerait de laisser le virus hors de contrôle.

en relation

Une source numéro 10 a déclaré: «Notre objectif doit maintenant être de continuer à lutter contre le virus et de faire avancer notre programme de vaccination. Mais le travail commence également sur les différentes mesures que nous utiliserons pour décider du moment où nous pourrons commencer à assouplir soigneusement et prudemment certaines des restrictions. »

Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint de l’Angleterre, supervise la recherche sur la façon dont le vaccin réduit la transmission des infections. Les premières études en Israël montrent des résultats encourageants.

Les hauts députés conservateurs adoptaient ce matin une approche «attentiste» aux plans de M. Johnson. Une source proche de l’influent groupe de députés Covid Recovery a déclaré: «Voyons ce qui est réellement publié et annoncé au Parlement.»

Le président du groupe, l’ancien whip en chef Mark Harper, a appelé cette semaine à un plan clair pour commencer à supprimer les restrictions le 8 mars. Il a déclaré que le retour des écoles devrait être la priorité absolue.

Pendant ce temps, le patron du fabricant de vaccins AstraZeneca a riposté à l’Union européenne pour avoir affirmé avoir vendu des doses à des prix plus élevés au Royaume-Uni et aux États-Unis au détriment de la part de l’UE.

Pascal Soriot a déclaré que toutes les doses ont été vendues pour la même somme sur une base «sans but lucratif».

Il a dit que la raison des retards dans les approvisionnements de l’UE était que le bloc avait passé sa commande trois mois plus tard que le Royaume-Uni, ne laissant pas le temps de régler les «problèmes» dans la chaîne d’approvisionnement.

S’adressant au journal italien La Repubblica, M. Soriot était confiant dans le déploiement au Royaume-Uni. Il a déclaré: «D’ici mars, le Royaume-Uni aura vacciné peut-être 28 à 30 millions de personnes. Le premier ministre a pour objectif de vacciner 15 millions de personnes d’ici la mi-février, et elles en sont déjà à 6,5 millions. Alors ils y arriveront.

Il a également soutenu la décision de retarder les secondes doses, ajoutant: «Je ne doute pas que le Royaume-Uni a fait le bon choix … maximisant ainsi le nombre de personnes vaccinées, qui atteindra 28 à 30 millions d’ici mars.»