Le quart-arrière des Saints de la Nouvelle-Orléans, Drew Brees, a atterri sur la réserve blessée après des victoires contre les 49ers de San Francisco et les Buccaneers de Tampa Bay. Des rapports ont fait surface à l’époque selon lesquels il avait un poumon effondré et trois côtes fracturées. D’autres analyses révèlent maintenant que Brees a encore plus de blessures.

Selon Ed Werder d’ESPN, Brees a subi des radiographies et des tomodensitogrammes et a vu ses médecins tous les jours cette semaine. Les professionnels de la santé ont confirmé que le quart-arrière vétéran avait 11 côtes fracturées – huit à gauche et trois à droite. Des rapports antérieurs indiquaient qu’il avait subi trois côtes fracturées lors d’une victoire éclatante contre les Buccaneers et deux autres contre les 49ers.

“Je me suis fracturé une côte en 2007 contre les Raiders d’Oakland (merci Warren Sapp)”, a tweeté le quart Sage Rosenfels dimanche. “J’ai pris une aiguille pour l’engourdir et la mi-temps et j’ai joué la seconde mi-temps. Cette côte me dérange encore aujourd’hui. Parfois je me réveille la nuit à cause de cela. 11 côtes? Irréel.”

Les Saints ont pris la décision vendredi de placer Brees dans la réserve des blessés. Ce changement d’alignement signifiait qu’il raterait la bataille de dimanche avec les Falcons d’Atlanta, ainsi qu’un match contre les Broncos de Denver et une revanche avec les Dirty Birds. Il sera éligible pour revenir à l’alignement actif contre les Eagles de Philadelphie lors de la semaine 14.

L’attente après le match contre les 49ers était que Jameis Winston commencerait à la place de Brees pendant au moins trois matchs. Cependant, l’équipe a annoncé un changement. Taysom Hill, une arme à tout faire, est devenu le starter contre les Falcons et pour l’avenir immédiat. L’initié de la NFL, Ian Rapoport, a rapporté dimanche que cette décision avait été prise afin que Sean Payton puisse déterminer si Hill est le quart-arrière du futur lorsque Brees prendra sa retraite.

“Je le prends juste un jour à la fois. J’ai fait ça toute la saison. Et je vais continuer à le faire. Je ne suis pas sûr de ce que demain nous réserve”, a déclaré Brees aux journalistes après le match des 49ers. “Mais tu peux savoir que je vais faire tout ce que je peux pour être aussi efficace que je peux venir la semaine prochaine. Je veux dire, rien n’est à long terme. C’est juste une question de combien de temps ça va durer. Et honnêtement, je Je ne sais vraiment pas. Ce n’est pas quelque chose, tout à fait dans cette mesure, que j’ai vécu. “

Avant les blessures, Brees était au milieu d’une autre saison productive. Il avait complété 73,5% de ses passes pour 2 196 verges, 18 touchés et trois interceptions. Il a également enregistré une cote de passeur de 110,0, marquant la sixième saison consécutive avec une cote de plus de 100.