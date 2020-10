Amazon a partagé avec nous que d’autres offres Prime Day 2020 commenceraient le 6 octobre, et c’est aujourd’hui. À partir de maintenant, vous pouvez économiser sur plus de téléviseurs et d’autres produits pour la maison intelligente, si vous êtes à la recherche de ceux-ci. Gardez à l’esprit, cependant, que vous devrez être connecté avec un compte Prime pour pouvoir voir certaines des baisses de prix se produire. L’un des nouveaux appareils à prix réduit est l’écran intelligent Amazon Echo Show 5, qui coûte 45 $ au lieu de 90 $ – une baisse de prix totale de 50%.

L’Echo Show 5 est le plus petit écran intelligent d’Amazon, bien qu’il soit chargé avec les mêmes fonctionnalités que vous trouverez sur le plus grand Echo Show 8. Si vous voulez un petit écran relativement discret que vous pouvez utiliser pour regarder des films ou regarder à travers votre Blink ou Ring caméras intelligentes pour la maison, c’est une option solide (et maintenant abordable).

Image: Amazon

Un autre téléviseur 4K avec le logiciel Fire TV d’Amazon intégré a reçu une forte baisse de prix. Le modèle Insignia de 43 pouces sorti cette année coûte 200 $ (au lieu de 300 $) pour les membres Prime. Ce n’est pas le modèle le plus fin sur les étagères des magasins, mais ce sera probablement un bon choix pour vous, ou quelqu’un d’autre, qui veut un téléviseur capable de lire la bibliothèque de contenu Prime Video d’Amazon ainsi que les catalogues de Disney De plus, YouTube, Netflix, Hulu et plus encore. Ce téléviseur dispose de trois ports HDMI, avec prise en charge des entrées câble, Ethernet et vidéo composite.

Photo par Cameron Faulkner / The Verge

La caméra domestique intelligente filaire Blink Mini n’est généralement pas trop chère à 35 $, mais c’est 10 $ de réduction sur ce prix aujourd’hui pour les membres Prime. Cette caméra à 25 $ peut être placée sur une table ou fixée à votre mur, inclinée à votre guise avec son support inclus. Et si vous avez un écran intelligent compatible Alexa (comme l’Echo Show 5 ci-dessus), vous pouvez demander à voir ce que la caméra voit à tout moment.

Photo par Chris Welch / The Verge

Pour les membres non-Prime, les écouteurs sans fil WF-XB700 de Sony coûtent généralement 130 USD, mais ils ne sont que de 78 USD chez Amazon et Best Buy pour le moment. Le prix est masqué sur la page du produit, mais vous verrez que cette remise a lieu dans votre panier. Mon collègue Chris Welch a évalué ce modèle très bien par rapport à une concurrence rude, affirmant qu’ils «sonnent carrément formidables pour le prix, la stabilité de la connexion est solide comme le roc (sans problèmes de synchronisation audio lorsque vous regardez des vidéos) et leur ingénieux boîtier de charge indique toujours clairement que tout se charge comme il se doit, grâce à un couvercle légèrement transparent. »