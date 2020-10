Davante Adams a prouvé qu’il était l’un des cinq meilleurs receveurs larges de la NFL d’après ce qu’il a fait au cours des dernières années. Cependant, le joueur vedette des Green Bay Packers cherche à faire passer son jeu au niveau supérieur en devenant le “Hungriest Player” de la ligue. PopCulture.com a eu la chance de rattraper Adams, récemment nommé joueur le plus affamé de la semaine de la NFL par SNICKERS. Adams détient maintenant la chaîne SNICKERS et est très confiant qu’il peut battre plusieurs meilleurs joueurs de la NFL pour remporter le prix à la fin de la saison.

“La chaîne SNICKERS est décernée au joueur chaque semaine qui démontre de grands jeux et montre cette faim”, a déclaré Adams. “J’ai l’impression que c’est quelque chose qui m’incarne en tant que joueur. C’est ainsi que j’ai abordé le jeu. C’est comme ça que je sors tous les dimanches. Avec l’état d’esprit que j’ai, j’ai l’impression que cela coïncide avec le mantra SNICKERS. Chaque fois Je marche sur le terrain, j’essaie de dominer et de sortir, d’avoir faim et de faire ces gros jeux. Nous verrons à la fin de l’année, mais je sens vraiment que je suis un favori pour cela. “

Vous savez ce que je dis … Restez humble, restez affamé. Vous avez la #SNICKERSchain pour le prouver. #GoPackGo @snickers #ad pic.twitter.com/hlDcJSZGRg – Davante Adams (@ tae15adams) 27 octobre 2020

Adams a été nommé joueur le plus affamé de la semaine après avoir capté 13 passes pour 196 verges et deux touchés lors de la victoire des Packers 35-20 contre les Texans de Houston dimanche dernier. Adams a raté trois matchs en raison d’une blessure, mais il a récolté 449 points de réception et quatre touchés en quatre matchs qu’il a disputés cette saison. Adams est le septième joueur à être nommé joueur le plus affamé de la semaine cette année, et quand il a vu la chaîne du légendaire joaillier Ben Baller pour la première fois, il a été impressionné.

“Mon gars Aaron Jones l’a gagné, et ça m’a semblé cool”, a déclaré Adams en parlant de la victoire de son coéquipier Aaron Jones il y a quelques semaines. “Mais le voir en personne, c’est en fait quelque chose que je voudrais porter. Ce truc est dope; Ben Baller a fait son truc. Il est devenu fou.” Les Packers ont le meilleur bilan du NFC, et Adams est l’une des principales raisons pour lesquelles ils gagnent des matchs. Il est sur la bonne voie pour avoir une saison All-Pro, et s’il gagne cet honneur, il sera en lice pour obtenir la chaîne SNICKERS à la fin de l’année.