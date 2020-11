Dans l’épisode le plus récent de Saturday Night Live, ils ont annoncé que Dave Chappelle serait le prochain animateur du premier épisode post-électoral de la saison. Ils n’ont pas encore annoncé qui sera l’invité musical. Ce rôle est familier pour Chappelle, car il a également animé le programme en 2016 peu de temps après que le président Donald Trump ait remporté l’élection.

L’épisode le plus récent de SNL présentait le comédien John Mulaney en tant qu’hôte avec The Strokes en tant qu’invité musical. Vers le haut de l’émission, SNL a annoncé que Chappelle serait le prochain à assumer les fonctions d’animateur de la série. Le prochain épisode de SNL sera le premier de la saison à se dérouler après les élections du 3 novembre, au cours desquelles des Américains décideront entre le président sortant Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden. Compte tenu de cette occasion majeure dans l’histoire du pays, l’élection et ses conséquences se joueront sans aucun doute sur la série de sketchs comiques. Chappelle est le choix idéal pour héberger le prochain épisode de SNL, car il avait auparavant le grand défi d’accueillir l’émission peu de temps après que Trump ait remporté la présidence en 2016 contre l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

Prochaine semaine! pic.twitter.com/0DjJICXjJW – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 1 novembre 2020

L’apparition de Chappelle sur SNL en novembre 2016 a marqué sa première organisation de la série. Cela est également arrivé quelques jours après l’élection de Trump, dont la nouvelle a été un choc pour de nombreux Américains. À l’époque, Chappelle a livré un monologue plein d’espoir qui, bien sûr, comprenait également son humour de marque. “Je ne savais pas que Donald Trump allait gagner les élections. Je m’en doutais”, a commencé son monologue. “Semblait à Hillary [Clinton] se débrouillait bien aux urnes et pourtant, je connais les blancs. Vous n’êtes pas aussi pleins de surprises qu’avant. “Suite à la victoire de Trump, des manifestations nationales ont éclaté, ce que le comédien a dit qu’il” n’avait jamais vu auparavant. “Il a continué à plaisanter:” Nous avons en fait élu un troll Internet. en tant que président. Les blancs sont furieux. Jamais rien vu de tel. Je n’ai pas vu de Blancs aussi fous depuis le JO [Simpson] verdict.”

Ailleurs dans son monologue, Chappelle a rappelé le temps où il s’était rendu à la Maison Blanche pour un événement organisé par BET. Il a ensuite déclaré qu’à de nombreuses reprises au cours de l’histoire américaine, les Noirs qui visitaient la Maison Blanche étaient méprisés. “J’ai pensé à cela et j’ai regardé cette pièce et j’ai vu tous ces visages noirs et j’ai vu à quel point tout le monde était heureux, ces gens qui ont été historiquement privés de leurs droits”, a-t-il déclaré. “Et cela m’a donné de l’espoir, et cela m’a rendu fier d’être un Américain, et cela m’a rendu très heureux des perspectives de notre pays.” Il a terminé son monologue en disant qu’il allait donner une chance à Trump et qu’il espérait que le président donnerait, à son tour, une chance aux «historiquement privés de leurs droits».