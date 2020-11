Dave Chappelle est revenu sur la scène du Saturday Night Live ce soir, accueillant le premier épisode post-électoral de la saison 2020. Au cours de son monologue, le comédien et acteur a commenté la récente victoire du président élu Joe Biden en évoquant les événements que l’Amérique a traversés samedi. Parlant d’un arrière-grand-père qu’il n’a jamais rencontré et dont il a seulement entendu parler, il a postulé ce qu’il dirait s’il pouvait le voir ainsi que le pays aujourd’hui au milieu d’une administration Donald Trump.

Le monologue s’est terminé avec lui se moquant de lui-même et de Chappelle’s Show atterrissant sur Netflix et HBO Max, et pour lui ne pas être payé pour cela étant donné sa sortie de l’émission. Par la suite, il est passé à la réaction de ses amis étrangers à la perte de Trump contre Joe Biden samedi. Quand ils lui ont dit que l’Amérique serait plus en sécurité maintenant, il a dit qu’il ne se sentait pas trop en sécurité ici en notant le coronavirus et les fusillades de masse qui sévissaient dans le pays avant la pandémie.

pic.twitter.com/3LOP9yYSYO – Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) 8 novembre 2020

Mais Trump a fini par être son grand sujet pour le monologue, déplorant l’utilisation par Trump du terme «grippe Kung» pour faire référence au coronavirus, le qualifiant de raciste mais drôle et quelque chose qu’il devrait dire en tant que comédien. Cela continue à partir de là et vaut votre temps, pour la maladresse et le rire.

Chappelle poursuit en comparant Trump retournant à la Maison Blanche après COVID, déchirant son masque pour “tuer quatre autres personnes”. Il déclare en outre que l’ancienne star de la télé-réalité recevant le sérum COVID est similaire à lui qui se rendait dans un refuge pour sans-abri avec un sac de cheeseburgers, affirmant: «ce sont les miens», plaisantant encore «Ne laissez pas la faim dicter votre vie».

Bien que l’épisode soit la première fois en quatre ans que Chappelle organise, cela pourrait sembler être une nouvelle tradition pour la série de sketchs comiques, car le joueur de 47 ans a accueilli le premier épisode post-électoral de SNL en 2016. Bien que cet épisode ait été Plus mélancolique dans son ton après la victoire inattendue de la star de The Apprentice, le ton de ce week-end a été bien différent au milieu des célébrations en cours parmi les Américains descendant dans les rues de certaines des plus grandes villes, notamment Philadelphie, Atlanta, Washington et New York. Chronométré de manière appropriée pour sa «tournée de retour», l’épisode de Chappelle de SNL, chargé d’humour et de grâce, lui a valu un Emmy cette année-là, avec de nombreux croquis appropriés et encore plus maintenant avec le recul après les quatre années du monde avec Trump.

Après une saison électorale longue et difficile et un examen de quatre jours des votes restants dans une poignée d’États, la course entre Trump et l’ancien vice-président Joe Biden a été officiellement déclenchée samedi matin. À la suite des élections du 3 novembre, les électeurs ont élu Biden pour devenir le 46e président des États-Unis, selon les projections de l’Associated Press et de CBS News après que les analystes ont trouvé que l’État de Pennsylvanie le poussait au-dessus du seuil requis de 270 voix électorales. Les élections ont culminé avec de nombreux États du champ de bataille, dont le Michigan et le Wisconsin, remportés par Biden avec des marges incroyablement serrées. Alors que Biden est le vainqueur prévu de l’élection, Trump a déjà déclaré que lui et sa campagne contesteraient bon nombre des résultats en demandant un recomptage ou en contestant la décision du tribunal.

Bien que retardé ce soir, Chappelle sera rejoint par les invités musicaux Foo Fighters, qui ont filmé quelques promos avant la première de l’épisode. Le groupe a été invité musical de la série NBC à sept reprises entre 1995 et 2017. Ils ont également joué avec le leader des Rolling Stones Mick Jagger en 2012, lors d’un épisode dans lequel l’auteur-compositeur-interprète britannique était à la fois hôte et invité musical.

Saturday Night Live est diffusé le samedi soir à 23 h 30 HE sur NBC. Pour les dernières nouvelles sur SNL, les élections de 2020 et bien plus encore, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour des nouvelles fraîches et à la minute.