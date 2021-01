Dave Creek, le principal concepteur de personnages de Bob’s Burgers, est décédé après un tragique accident de parachutisme. La nouvelle a été confirmée par Simon Chong, le réalisateur de la série, qui a tweeté: «Aujourd’hui, nous avons tragiquement perdu notre concepteur de personnage principal et ami, Dave Creek. Un homme merveilleusement brillant et talentueux qui, je peux vous le garantir, a conçu votre personnage préféré sur Bob à un moment donné. Tu vas me manquer, mon pote x. “

Selon The Hollywood Reporter, Creek est né et a grandi dans le nord-ouest du Pacifique et a fréquenté le Ventura Community College – ainsi que le Santa Barbara City College – avant d’obtenir son diplôme de Cal Arts en 2005. Il a notamment récemment été professeur adjoint à l’école. . En 2010, il rejoint Bento Box Entertainment, l’unité de studio d’animation de Fox Entertainment, qui produit Bob’s Burgers. Creek a également été crédité en tant que concepteur de personnages sur d’autres séries animées à succès, telles que la série Apple TV + Central Park et Brickleberry de Comedy Central.

Nous avons perdu un grand artiste et un grand ami chez Bobs aujourd’hui – notre concepteur de personnage principal Dave Creek. Voici l’une de ses nombreuses créations, Lady Tinsel, et l’une de ses incroyables cabanes dans les arbres. pic.twitter.com/5yX4fZ8ZiQ – Bernard Derriman (@derriman) 8 janvier 2021

Dans une déclaration sur la mort de Creek, 20th Television, Fox Entertainment et sa boîte à bento ont déclaré que tout le monde était «navré par le décès tragique» de Creek. La déclaration du studio a continué à se référer à Creek comme “un artiste extraordinaire qui avait été avec Bob’s Burgers depuis le premier jour.” Le communiqué ajoutait: “Il n’était pas seulement un talent incroyable, mais aussi une belle personne, et nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ses collègues de l’émission qui l’aimaient et sont en deuil aujourd’hui.”

RIP Dave Creek. Beaucoup connaissent son travail de Bob’s Burgers, mais je le connais comme mon colocataire d’université fou, amoureux des Pogues et chanteur de gorge de l’Himalaya. Voici le film Freshman CalArts de Dave, entièrement animé au charbon de bois. Je mets au défi tout étudiant en animation de faire mieux. https://t.co/27AgX0qIqm – ⚡️ Austin Madison⚡️ (@munchanka) 8 janvier 2021

Wendy Molyneux, auteur principal de Bob’s Burger, a ajouté: “Si vous aimez Bob’s Burgers, vous avez adoré Dave Creek. C’était un artiste extraordinaire et aventureux, drôle et sortant et l’une des personnes les plus incroyables et les plus intéressantes que j’ai jamais rencontrées. J’ai souvent pensé que Dave vraiment Je savais comment vivre, et j’aurais aimé qu’il puisse vivre un peu plus. Repose en paix, mon pote. “