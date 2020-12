ré

avid Beckham est apparu comme une ancienne version de lui-même dans une vidéo de campagne appelant à l’action pour aider à prévenir les décès dus au paludisme.

Les images technologiquement modifiées de l’ancien footballeur, censées le montrer à 70 ans, le voient prononcer un discours saluant la défaite de notre «ennemi le plus ancien et le plus meurtrier».

Le clip, pour la campagne Malaria Must Die, So Millions Can Live, le montre dans un futur imaginaire proclamant que “notre monde a changé” et “nous avons mis fin au paludisme”.

Beckham, 45 ans, a déclaré: «La lutte contre le paludisme est une cause qui me tient à cœur parce que la maladie reste un énorme tueur d’enfants et nous avons la possibilité de changer cela de notre vivant.»

(Beckham est apparu comme une version plus ancienne de lui-même dans une vidéo de campagne, qui est censée le montrer dans ses 70 ans / PA)

Il a ajouté: «Je travaille avec Malaria No More UK depuis 2009, soutenant des campagnes et aidant à faire la lumière sur le défi.

«Leurs campagnes utilisent toujours une grande créativité et innovation pour attirer l’attention sur le problème et je suis également ravi d’avoir rencontré certaines des personnes inspirantes qui travaillent si dur pour mettre fin à cette maladie.

Beckham est membre fondateur du conseil de direction de Malaria No More UK, l’organisation caritative qui dirige la campagne.

Le Dr Pedro Alonso, directeur du programme mondial de lutte contre le paludisme de l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré: «L’émergence du Covid-19 a montré au monde à quel point nos systèmes de santé sont critiques.

en relation

«Il est crucial que 2021 voit le monde se remettre sur la bonne voie pour atteindre les objectifs existants de réduction du paludisme alors que nous traversons la pandémie.

“En investissant dans l’élimination du paludisme, nous sauverons non seulement des vies qui seraient autrement perdues à cause de cette maladie mortelle; nous protégerons également les systèmes de santé actuels du double fardeau du paludisme et d’autres maladies comme Covid-19.”

D’autres visages célèbres, dont Hugh Laurie, Emeli Sande et Peter Capaldi, sont déjà apparus dans les campagnes Malaria Must Die, So Millions Can Live.