La star du football anglais a subi un vieillissement numérique pour une bonne cause.

Victoria Beckham peut ĂȘtre assurĂ©e que son mari David est une excellente personne et continuera Ă ĂȘtre tout aussi beau Ă 70 ans.

David a montrĂ© un aperçu de la campagne «Le paludisme doit mourir, pour que des millions de personnes puissent vivre» en espagnol «Le paludisme doit mourir pour que des millions de personnes puissent vivre» oĂč il annonce que la maladie a Ă©tĂ© Ă©radiquĂ©e.

Ce n’est pas la premiĂšre fois que David ajoute Ă la cause, en 2018 il participe Ă une autre publicitĂ© soutenant la fondation Malaria No More dont il est Ă©galement membre fondateur.

Le paludisme est une maladie mortelle transmise par les moustiques que l’on trouve gĂ©nĂ©ralement dans les climats tropicaux. Les principales victimes sont les enfants et selon l’Organisation mondiale de la santĂ©, cette maladie prend la vie d’un enfant toutes les 2 minutes. Malheureusement, le plus grand nombre de dĂ©cĂšs se produit en Afrique oĂč plus de 250 000 jeunes meurent de la maladie.

L’idĂ©e principale de la publicitĂ© n’est pas simplement d’Ă©lever la voix ou de sensibiliser le monde Ă la maladie, mais d’Ă©viter la rĂ©duction de capital que certains pays fournissent afin que de cette maniĂšre les pays les plus Ă risque de contracter la maladie ne soient pas touchĂ©s.

