Le chancelier Rishi Sunak a utilisé son examen des dépenses pour annoncer la décision de réduire le budget de l’aide à 0,5% du revenu national brut en 2021, malgré l’engagement manifeste du parti de protéger la contribution actuelle de 0,7%.

M. Cameron, qui était chargé de consacrer l’engagement de 0,7 pour cent dans la loi, a condamné la décision comme un «moment très triste» pour le Royaume-Uni.

S’adressant à Sky News mercredi soir, il a déclaré que le gouvernement «rompait une promesse faite aux personnes les plus pauvres et aux pays les plus pauvres du monde» – une promesse, a-t-il ajouté, «qui n’avait pas à être rompue».

en relation

Il a poursuivi en disant que la contribution de 0,7% «en dit long sur la Grande-Bretagne».

«Non seulement nous nous soucions de lutter contre la pauvreté dans le monde, de lutter contre le changement climatique ou d’aider ceux qui n’ont pas ce que nous avons dans ce pays», a-t-il expliqué.

«C’était que nous allions faire quelque chose à ce sujet, nous allions diriger, nous allions montrer au reste du monde.

en relation

Les députés conservateurs ont également critiqué les plans, l’ancien secrétaire au développement international, Andrew Mitchell, avertissant que la réduction du budget risquait de causer 100 000 décès autrement évitables.

M. Mitchell a conduit l’opposition conservatrice à la politique des Communes, et il semble maintenant probable qu’elle soit confrontée à une confrontation parlementaire lorsque la législation prévue pour mettre en œuvre le changement sera présentée par le gouvernement.

Tory Tobias Ellwood, le président de la commission de la défense, a averti que la Chine et la Russie allaient probablement étendre leur «influence autoritaire» en raison du «vide» créé par le «déclassement» du Royaume-Uni de ses programmes de puissance douce.

La conservatrice Pauline Latham (Mid Derbyshire) a également suggéré que la réduction affectera l’éducation des filles et entraînera «plus de mariages d’enfants, plus de naissances précoces, plus de MGF, plus de violence domestique».

Le Royaume-Uni sera «plus pauvre aux yeux du monde» en raison des réductions de l’aide, a ajouté l’ancien ministre des Affaires étrangères conservateur Jeremy Hunt.

Justin Welby a tweeté: «La réduction du budget de l’aide – aggravée par l’absence de date fixée pour la restauration – est honteuse et erronée.

«C’est contraire aux nombreuses promesses du gouvernement et à son manifeste.

«Je me joins à d’autres pour exhorter les députés à le rejeter pour le bien des plus pauvres, ainsi que pour la réputation et l’intérêt du Royaume-Uni.»

Les militants de l’environnement et de l’aide ont averti que cette décision mettrait en danger le leadership mondial du Royaume-Uni en matière de climat avant le sommet Cop26 des Nations Unies l’année prochaine.

Tout ce que vous devez savoir de l’examen des dépenses du chancelier

Le financement pour aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique et au développement proprement est toujours une question clé dans les négociations internationales.

La chef de la politique de Greenpeace UK, Rebecca Newsom, a déclaré: «Cela entravera la capacité des pays les plus pauvres à faire face et à s’adapter à l’urgence climatique, et à détériorer les relations diplomatiques du Royaume-Uni à l’approche de la conférence cruciale de Glasgow sur le climat l’année prochaine.

Le ministre des Affaires étrangères devrait faire une déclaration à la Chambre des communes jeudi indiquant comment le budget d’aide réduit sera utilisé.

Des sources de Whitehall ont insisté sur le fait qu’en exerçant un contrôle rigoureux sur le budget, désormais au sein du ministère des Affaires étrangères après la suppression du DfID, le gouvernement sera en mesure de fournir plus avec moins.

M. Sunak a déclaré qu’il pensait que le Royaume-Uni pouvait «encore faire une différence» pour les pays les plus pauvres du monde dans le cadre des plans du gouvernement, soulignant que «l’intention» du gouvernement est de revenir à son engagement initial de 0,7 pour cent lorsque la situation budgétaire le permet.

Mais les fonctionnaires ont reconnu qu’il y avait des troubles sur les bancs des conservateurs et que la législation pourrait faire face à une bataille au Parlement.