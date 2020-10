David Crosby s’excuse pour les commentaires qu’il a faits au sujet du regretté Eddie Van Halen la semaine dernière, quelques jours seulement après la mort du rockeur à l’âge de 65 ans à la suite d’une longue bataille contre le cancer de la gorge. L’auteur-compositeur-interprète a été critiqué en ligne lorsqu’il a rejeté la contribution de Van Halen à la musique à la demande d’un adepte, écrivant simplement «Meh». Il a poursuivi dans un tweet ultérieur qu’il “ne se souciait pas beaucoup” de la musique du guitariste emblématique, notant que “cela ne m’émeut pas beaucoup”.

“Hendrix a changé le monde de la guitare. Personne d’autre vraiment”, at-il ajouté. Après la réaction de ses partisans, Crosby s’est rendu sur Twitter mardi pour s’excuser de sa réponse «pas cool», admettant qu’il était assez embarrassant «de ne même pas se souvenir qu’il venait de mourir» et qu’il n’avait «aucune intention d’offenser». Les premiers commentaires de Crosby ont attiré l’attention d’un certain nombre de musiciens, dont Dee Snider de Twisted Sister, qui ont répondu: «J’ai toujours détesté [David Crosby] ET sa moustache. “

oui, vous les fans de Van Halen, je viens de lancer une réponse qui n’était pas cool … la vérité encore plus embarrassante est … je ne me souvenais même pas qu’il venait de mourir ou j’aurais gardé la bouche fermée … je faire des erreurs … aucune infraction intentionnelle – David Crosby (@thedavidcrosby) 13 octobre 2020

Crosby n’est pas le seul célèbre rockeur à avoir fait amende honorable à l’égard de Van Halen. Sammy Hagar a révélé dans une lettre lue sur The Howard Stern Show après la mort de son ancien coéquipier que lui et le guitariste s’étaient réconciliés. «J’adorerais que vous partagiez qu’Eddie et moi avions envoyé des SMS, et ça a été une fête d’amour depuis que nous avons commencé à communiquer plus tôt cette année», a-t-il écrit. «Nous avons tous les deux convenu de ne le dire à personne à cause de toutes les rumeurs que cela ferait sur une réunion, et cetera, et nous savions tous les deux que cela n’arriverait pas. Mais il ne voulait pas non plus que quiconque sache sa santé. ” Hagar a poursuivi que lorsque Van Halen a cessé de répondre il y a environ un mois, “j’ai pensé que c’était une question de temps, mais c’est arrivé bien trop tôt.”

C’est le fils de Van Halen, Wolfgang, qui a initialement annoncé la tragique nouvelle de la mort de son père. «Je ne peux pas croire que je dois écrire cela, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer», a-t-il écrit sur Twitter. “C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. J’adore vous tellement, Pop. “