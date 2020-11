Une affaire juridique impliquant David Eason, ancien de Teen Mom 2, a officiellement pris fin. Selon Reality Roundup d’Ashley, Eason a été initialement accusé de deux délits en décembre 2018 après avoir publié une vidéo de lui-même en train d’atteler le camion d’un inconnu et de le ramener. Bien qu’il ait été accusé dans cette affaire, la publication a partagé que cette question juridique est maintenant terminée.

En décembre 2018, Eason essayait apparemment de déplacer le véhicule de l’étranger parce qu’il était trop près de son bateau. Bien que les images aient été tournées en juin de la même année, elles n’ont été publiées qu’en décembre. Une fois affiché, il a donné au propriétaire du véhicule, Terry Hill, suffisamment de preuves pour déposer des accusations criminelles contre Eason. La date d’audience pour cette affaire a été maintenue à plusieurs reprises, car l’épouse d’Eason, Jenelle Evans, a été accusée d’un chef d’accusation de délit de blessure à des biens personnels et d’une accusation de falsification d’un véhicule. Jeudi, l’affaire a été entendue dans le comté de New Hanover, en Caroline du Nord. Un greffier du tribunal a confirmé plus tard que les accusations portées contre Eason avaient été abandonnées et que l’affaire avait été rejetée.

Comme indiqué précédemment, cette affaire a commencé après qu’Eason aurait tenté d’accrocher un treuil à un camion stationné derrière son bateau afin d’essayer de le déplacer, comme le montre une vidéo qu’il a publiée. Ses premières tentatives pour déplacer le véhicule ont échoué, ce qui l’a incité à dire qu’il devra «le traîner sur le côté». Evans a été montré dans la vidéo en train de rire pendant que son mari déplaçait le véhicule (elle pouvait même être entendue féliciter son mari pour avoir tiré «cette mère… euh!»). Cependant, elle n’a pas été inculpée dans l’incident.

«Tout le monde veut parler de moi mais ce SOB conduit toujours son camion sans avoir à le réparer depuis plus d’un an et demi maintenant! Eason a écrit à l’époque sur Facebook à côté d’une vidéo de ses actions: «La SEULE raison pour laquelle il a gagné au tribunal est parce que j’ai raté la date d’audience lors d’une autre audience à TN!» La police a ensuite été informée de la publication d’Eason sur les réseaux sociaux. La porte-parole du département de police de Wilmington, Jennifer Dandron, a ensuite confirmé à WECT News qu’elle enquêtait sur l’affaire. Dandron a déclaré: «Nous avons été informés de la vidéo peu de temps après sa mise en ligne et avons immédiatement commencé à enquêter. il. C’est une façon absolument inappropriée de gérer les problèmes de stationnement. “