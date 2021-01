Cinq ans après la mort de David Bowie, les détails du jour où le musicien britannique a rencontré un compatriote tout aussi célèbre, le «beatle» John Lennon, sont révélés. Tony Visconti, le producteur de Bowie pendant une grande partie de sa carrière, a raconté l’histoire peu connue de la première rencontre entre les deux légendes de la musique.

Les moments vécus le jour où Bowie et Lennon se sont rencontrés pour la première fois rappellent davantage une date maladroite de deux garçons jouer ça lors de la rencontre de deux des plus grandes stars du rock mondial, raconte le producteur de musique dans une nouvelle interview avec la BBC.

Visconti, qui a produit 11 des albums studio de Bowie, dit que le duo s’est rencontré des mois avant la collaboration réussie Fame et Bowie réenregistré Across the Universe, une chanson écrite par Lennon. Selon le producteur, leur rencontre a eu lieu dans une chambre d’hôtel à New York, détaille The Guardian.

“[David] Il était terrifié de rencontrer John Lennon », raconte Visconti, à qui Bowie a demandé de l’accompagner et de« modérer la situation ».

Le producteur se souvient qu’ils sont arrivés dans la chambre de Lennon vers une heure du matin et que, dans un premier temps, Lennon et Bowie ils ne parlaient tout simplement pas.

“Au lieu de cela, David était assis par terre avec un carnet de croquis et du fusain, dessinant des choses et ignorant complètement Lennon”, a déclaré Visconti.

Il a fallu environ deux heures aux artistes pour enfin commencer à interagir.

«Après environ deux heures, [John] finalement il dit à David: «Déchirez ce bloc en deux et donnez-moi des feuilles. Je veux te dessiner. Alors David a dit: «Oh, c’est une bonne idée» et cela s’est finalement ouvert. Alors John a commencé à faire des caricatures de David et David a commencé à faire de même avec John et ils ont continué à les échanger. Puis ils ont commencé à rire et ça a brisé la glace », a raconté le producteur de Bowie.

Visconti dit que depuis lors, il a été créé une grande amitié “ entre les deux musiciens. Une semaine plus tard, Bowie a appelé Lennon pour l’inviter à jouer sa version de la chanson Across the Universe.

Peu après l’enregistrement, une composition sur laquelle ils ont travaillé ensemble est devenue Fame. Cette chanson, dans laquelle Lennon chante des chœurs en fausset, s’est hissée au sommet des charts et est devenue le premier succès de Bowie en Amérique.

Les deux chansons se sont retrouvées sur l’album Young Americans, sorti par Bowie en 1975. De plus, le morceau qui donne son nom à l’album contient une autre référence aux Beatles: la phrase que j’ai entendue aux nouvelles aujourd’hui, oh mon garçon, de la célèbre chanson A Day in the Life, du quatuor de Liverpool.

David Bowie est décédé le 10 janvier 2016 des suites d’un cancer du foie qu’il combattait depuis 2014, à l’insu du public. Son dernier album Blackstar est sorti le jour de son 69e anniversaire, deux jours seulement avant sa mort.

Le 8 janvier, pour commémorer ce qui aurait été le 74e anniversaire de Bowie, une version précédemment enregistrée de la chanson Mother de Lennon a été publiée.

