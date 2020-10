David Fincher dit qu’il n’y aura pas de saison 3 de Mindhunter | Instagram

Le réalisateur David Fincher a fait une forte révélation pour les fans de la série “Mindhunter“, car il assure que la saison 3 de la série acclamée de la plateforme de streaming Netflix ne sera probablement jamais réalisée.

L’avenir de la série “Mindhunter” devient de plus en plus critique car ils ont d’abord révélé que David Fincher il avait décidé d’arrêter sa troisième saison pour se mettre au travail avec “Mank” avant, et des mois plus tard, ses protagonistes ont été libérés de leurs contrats, mettant ainsi la série en pause indéfinie.

Maintenant, Fincher lui-même a été celui qui a clairement indiqué que la troisième saison ne serait probablement jamais faite, ce qui a laissé tout le monde plus que surpris.

Dans une interview avec Vulture, le réalisateur a rappelé le travail acharné qu’implique la réalisation de la série, en particulier la première saison, qui s’est déroulée sans showrunner, en plus, il se souvient que c’est un travail de 90 heures par semaine et finit par tout absorber. dans ta vie.

Cependant, Fincher a préféré se donner un peu de temps avant de prendre une décision finale, car il ne l’affirme toujours pas fermement, mais ses paroles indiquent clairement que cette troisième saison serait compliqué pour se concrétiser.

Probablement. C’est une série coûteuse pour le nombre de téléspectateurs qu’elle a eu. Nous avons parlé de “Terminer ‘Mank’ et ensuite nous verrons ce que vous ressentez,” mais honnêtement, je ne pense pas que nous allons pouvoir le faire pour moins que le second. Et à un moment donné, il faut être réaliste que l’argent soit égal aux téléspectateurs », a-t-il déclaré.

De plus, un autre problème est que c’est une série très chère et financièrement cela n’a pas beaucoup de sens pour Netflix de le faire et malheureusement Fincher ne se voit pas capable de le faire pour moins d’argent, alors peut-être qu’il vaut mieux qu’à partir de maintenant on passe au idée que sa troisième saison n’a pas atteint la plate-forme ou nulle part ailleurs.

La série créée par Joe Penhall a été créée sur la plate-forme Netflix en 2017 et a sorti une deuxième saison en 2019.

L’histoire met en vedette les agents du FBI Holden Ford et Bill Tench, qui aident les policiers dans des affaires de meurtre difficiles dans les années 1970 et interrogent des tueurs en série pour créer divers profils de ces criminels.

Mindhunter Il est basé sur le livre “Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit” de Mark Olshaker et John E. Douglas.

La série criminelle, bien qu’elle n’ait jamais eu l’audience énorme des autres productions sur la plate-forme, elle a gagné une niche fidèle de followers dans le monde entier et des commentaires assez positifs de la presse internationale, donc cela a été vraiment décevant.

Cependant, il y a une bonne nouvelle, et c’est que Netflix a préféré garder la porte ouverte à la troisième saison de Mindhunter.

Interrogé sur les paroles de David Fincher, un représentant de la célèbre plateforme a dit quelque chose qui donne un peu d’espoir.

Peut-être dans cinq ans. “

Il suffit donc d’être patient et d’attendre de connaître les plans concrets de NetflixPendant ce temps, le 4 décembre prochain, vous pourrez profiter de “Mank”, un prochain film dramatique biographique américain réalisé par David Fincher, basé sur un scénario écrit par son père Jack, et produit par Ceán Chaffin, Douglas Urbanski et Eric Roth.

“Mank” est le retour de l’infaillible David Fincher au long-métrage après six ans de sécheresse depuis qu’il nous a éblouis avec son thriller exceptionnel “Lost”.

Dans ce nouveau film, il a pris grand soin de capturer toute l’essence de l’époque et d’adapter les ressources techniques et narratives de l’époque à son style personnel; cherchant en partie à honorer son père Jack Fincher, le créateur du scénario du film et qui a perdu la vie il y a 17 ans.

