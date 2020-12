David Lander, mieux connu sous le nom de Squiggy de Laverne & Shirley, est décédé vendredi à 73 ans. L’acteur a vécu avec la sclérose en plaques pendant 37 ans et est décédé des complications de la maladie. Lander est décédé au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles avec sa femme Kathy et sa fille Natalie à ses côtés.

Lander a joué aux côtés de Michael McKean en tant que duo Lenny & Squiggy sur le spin-off de Happy Days Laverne & Shirley pendant huit saisons, poursuivant un partenariat qu’ils ont commencé pendant les cours de théâtre à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh. Le duo sortira un album comme Lenny and the Squiqtones en 1979, et apparaîtra plus tard ensemble dans Used Cars de Steven Spielberg en 1941 et de Robert Zemeckis. McKean a publié une photo du couple ensemble sur Twitter après l’annonce de la nouvelle, laissant leur travail ensemble parler de leur héritage.

La carrière de l’acteur s’étend au-delà de Laverne & Shirley et Lenny & Squiggy. Avant d’apparaître dans le spin-off Happy Days, Lander a joué dans des séries comme Barney Miller, Rhoda et Love, American Style. Il continuerait à apparaître dans d’autres rôles au fil des ans, notamment Marié avec enfants, The Love Boat, Pacific Blue et Twin Peaks. Lander a même eu une course sur le feuilleton The Bold and the Beautiful en 1998.

Il a continué à travailler malgré son diagnostic de SP, faisant du travail de voix pour SpongeBob Squarepants et The Garfield Show en 2016. Mais jouer était loin d’être sa seule passion. Lander a également passé du temps en tant que dépisteur de talents de baseball avec les Anaheim Angels et les Seattle Mariners en 1997, et possédait une petite participation dans l’équipe de baseball de la ligue mineure de Portland Beavers.

Lander a également parlé de la sclérose en plaques après son diagnostic en 1984, rendant finalement public sa lutte en 1999 et se moquant de la situation avec son autobiographie, Fall Down Laughing: Comment Squiggy a attrapé la sclérose en plaques et n’a rien dit à personne.

«Lorsque j’ai été diagnostiqué pour la première fois avec la sclérose en plaques, vous ne pouviez rien y faire. Les médecins disaient« diagnostiquer et adios »», a déclaré Lander au magazine Brain & Life. “Aujourd’hui, il existe de nombreux traitements disponibles pour contrôler cette maladie évolutive.”

Et malgré les sombres perspectives lorsqu’il a été diagnostiqué pour la première fois, Lander a gardé une attitude positive jusqu’à la fin. «Quoi qu’il arrive, la SP ne peut pas tout supporter. J’aurai toujours mon cœur et mon âme, mon esprit et ma sagesse», a-t-il déclaré au journal. «Partout où les puces peuvent tomber, si je tombe avec elles, je me ferai un devoir de le faire avec grâce – et en riant. Repose en paix.