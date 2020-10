David Lee Roth pleure la perte d’Eddie Van Halen après la mort de son coéquipier de Van Halen mardi matin à l’âge de 65 ans à la suite d’un long combat contre le cancer. Le rockeur s’est rendu sur Twitter pour partager un message simple mais émouvant.

Roth, le leader de Van Halen pour leurs six premiers albums, a publié une photo en noir et blanc du guitariste et de lui-même. L’image, apparemment prise lors de l’une des dernières tournées du groupe, montre le couple posant dans les coulisses d’une arène. Il a légendé la photo en écrivant: «Quel long voyage formidable ça a été».

Quel long voyage formidable … pic.twitter.com/M5pmkVi7hW – David Lee Roth (@DavidLeeRoth) 7 octobre 2020

Le fils de Van Halen, Wolfgang “Wolf” Van Halen, a confirmé la mort de son père avec une déclaration sombre sur les réseaux sociaux peu après que TMZ eut annoncé pour la première fois la perte de sa famille. «Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu ce matin sa longue et ardue bataille contre le cancer», a écrit Wolf. “C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. J’adore vous tellement, Pop. “

pic.twitter.com/kQqDV7pulR – Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) 6 octobre 2020

TMZ a rapporté que Van Halen est décédé mardi à l’hôpital St. Johns de Santa Monica après être entré et sorti de l’hôpital plusieurs fois au cours de l’année écoulée. En novembre, il aurait cherché un traitement pour des problèmes intestinaux et reçu une chimiothérapie, mais le cancer a néanmoins progressé. Le guitariste légendaire a été initialement diagnostiqué avec un cancer de la gorge il y a plus de 20 ans, ce qui obligeait les médecins à retirer une partie de sa langue, mais au fil des ans, des cellules cancéreuses ont migré dans sa gorge et devraient être grattées. Plus récemment, des médecins auraient découvert que le cancer avait migré vers son cerveau et d’autres organes, ce qui a rapidement fait progresser sa maladie. Le rockeur laisse dans le deuil sa femme, Janie, et son fils, qui est devenu bassiste pour Van Halen en 2006.