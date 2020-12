L’écossais est retourné dans l’est de Londres pour un deuxième relais avec son premier match le jour de l’An, et a fait un peu de balade depuis.

Ce premier match de retour, une victoire de 4-0 contre Bournemouth, a débuté avec les Hammers dans les trois derniers mais à l’approche de la fin de l’année civile, ils sont à quatre points des six premiers après avoir survécu à une bataille de relégation et à la tourmente provoquée par Le test positif de Moyes pour le coronavirus, qui l’a vu prendre en charge deux matchs de Premier League à domicile plus tôt cette saison.

Moyes a passé les 12 derniers mois à changer la culture et la perception de West Ham. Il a évité les signatures brillantes de grands noms pour les joueurs qui ont un point à prouver et a travaillé pour secouer l’étiquette “ floconneuse ” souvent accrochée au club.

Le défi de la nouvelle année est de poursuivre ce travail, de s’assurer qu’il n’a pas été vain et de s’en inspirer. L’objectif immédiat de Moyes est la barre des 40 points, assurer la sécurité et ensuite voir où le club peut aller.

Cette saison bizarre a ouvert des opportunités qui ne sont généralement pas disponibles pour les clubs en dehors des «six grands». Un calendrier serré a resserré la course pour une place dans le top six, avec des clubs comme West Ham désireux d’être en mesure de profiter des ouvertures qui se présenteraient. La chance avec les blessures et peut-être des signatures plus astucieuses pourraient être la clé pour les Hammers.

Moyes et le club ont profité de la fenêtre de janvier 2020 à grand effet, sauvant leur saison avec les acquisitions de Tomas Soucek et Jarrod Bowen. Une activité similaire cette fois-ci pourrait les maintenir à la recherche d’une place européenne.

Cependant, terminer à ces endroits n’est pas la fin du jeu pour 2021 pour Moyes. L’ancien patron d’Everton est un constructeur, et il reste encore beaucoup à faire dans l’est de Londres. Le joueur de 57 ans parle souvent du «grand potentiel» de West Ham, ce qu’il a confiance de réaliser si on lui en donne le temps.

“Nous continuerons d’essayer de faire des progrès”, a déclaré Moyes. “Ici, à West Ham, nous avons eu une très bonne année, quand vous pensez que lorsque nous avons pris le contrôle, nous étions dans les trois derniers, nous sommes sortis du lock-out et avons dû gagner les matchs. Nous avons dû recommencer la nouvelle saison en essayant d’obtenir mieux que nous ne l’étions et je pense que nous l’avons montré au début de cette saison. J’espère que nous pourrons continuer, rester positifs et continuer à essayer de bien jouer. “

Cette attitude positive est essentielle. Il n’y a pas si longtemps, West Ham entrait dans la saison au bord de la crise. La colère envers le conseil a atteint son paroxysme suite à la vente de Grady Diangana à West Brom et à un manque d’investissement immédiat. Les signatures sont venues et la forme s’est améliorée, et la colère a diminué mais n’a pas disparu.

La forme baissera à nouveau, il y aura des problèmes en 2021, comme il y en aura avec tous les clubs, mais la réaction est importante. Une autre partie de la tentative de Moyes de changer d’état d’esprit est d’éviter de trop promettre. Trop d’objectifs ont été proposés par le conseil d’administration pour être ratés de façon drastique depuis le déménagement du stade de Londres.

Moyes a construit une base solide et impressionnante lors de sa première année de retour au club. Veiller à ce que cela ne soit pas déchiré est la tâche de l’année prochaine.

