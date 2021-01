W

orsque David Moyes est revenu à West Ham il y a un peu plus d’un an, il connaissait les défis qui l’attendaient.

Mais il a également vu le potentiel d’un club cherchant toujours à tenir sa promesse de faire passer les choses au «niveau supérieur» après son déménagement au London Stadium en 2016.

Moyes n’était guère un rendez-vous populaire lorsque les propriétaires David Sullivan et David Gold ont ravalé leur fierté de le ramener après l’échec du mandat de 18 mois de Manuel Pellegrini, mais étant donné le temps et le soutien qu’il souhaitait lors de son premier mandat, l’Ecossais s’est tourné vers l’Ouest. Ham de candidats à la relégation à candidats européens.

Les Hammers ne sont qu’à un point de Tottenham, cinquième, et accueillent Doncaster en FA Cup demain avec le club dans sa meilleure forme depuis son départ d’Upton Park.

Après avoir maintenu West Ham la saison dernière, l’objectif de Moyes s’est fortement déplacé vers un changement de culture dans l’est de Londres. Il voulait s’éloigner du West Ham «floconneux» d’autrefois et s’est inspiré de tous les coins. Pendant le verrouillage, Moyes a soulevé un nouveau mantra de l’ancien archevêque d’York John Sentamu, jurant de «promettre moins et livrer plus».

en relation

«Cela doit être un peu de West Ham», dit-il. «Nous devons nous assurer de livrer. Mais nous ne pouvons pas continuer à promettre que nous finirons dans les hautes positions. Nous devons construire. »

Et Moyes a construit, bien que beaucoup plus vite que beaucoup ne l’auraient prévu. Le joueur de 57 ans a fourni une fondation qui fait rêver les fans, le personnel et les joueurs à quelle hauteur ils peuvent aller.

Le recrutement a été essentiel. Moyes a pris le contrôle des joueurs à cibler avant que Sullivan ne conclue les accords.

Sans l’arrivée de Tomas Soucek et Jarrod Bowen en janvier dernier, il est probable que West Ham aurait chuté la saison dernière. Depuis son premier séjour dans l’est de Londres, Moyes a eu une image claire de ce qu’il considère comme un «joueur de West Ham». Soucek, Bowen et le recruteur d’été Vladimir Coufal, arrivé du Slavia Prague sur recommandation de son ancien coéquipier Soucek, ont exactement le genre de personnage qu’il souhaite dans son équipe.

(.)

Il n’y a pas de joueurs surévalués et sous-performants ici. Les ajouts de Moyes regorgent de désir et de travail acharné, tandis que de nombreuses signatures majeures de Pellegrini telles que Sébastien Haller et Felipe Anderson – qui coûtent tous deux beaucoup d’argent – et Jack Wilshere ont été déplacées.

Même la vente de 18 millions de livres sterling de Grady Diangana à West Brom en septembre, qui a provoqué tant de tollé que même le capitaine Mark Noble a exprimé sa frustration sur Twitter, semble bonne affaire maintenant et a permis au club de faire venir Said Benrahma de Brentford dans un accord qui pourrait atteindre 30 millions de livres sterling.

Le travail sur le marché des transferts, associé aux résultats, a renforcé la confiance avec l’équipe et, surtout, parmi les fans. Moyes a apporté de la discipline dans le vestiaire, mais il ne règne guère d’une main de fer.

Même avant Covid, Moyes a mis fin au protocole selon lequel les joueurs devaient passer la nuit dans un hôtel, loin de leurs familles, avant les matchs à domicile. Il n’a pas intensifié le système des amendes ni pris de mesures draconiennes. Sa confiance lui a valu le respect et donc la loyauté. La règle simple est que vous jouez selon ses règles.

en relation

«S’ils ne montent pas à bord, ils seront laissés de côté», était son message provocant après une victoire du jour de l’an à Everton. West Ham a remporté tous les matchs depuis.

L’ancien manager de Manchester United a été l’architecte du redressement, mais son plan avait besoin d’être soutenu – et le conseil d’administration l’a fait.

Moyes a déclaré cette semaine qu’il avait reçu tout ce qu’il avait demandé à Sullivan et Gold, de la signature à la reconduction de l’entraîneur Stuart Pearce, qui complète un excellent personnel de soutien, malgré ses critiques du régime après sa sortie. il y a trois ans.

West Ham a essayé de nombreuses choses différentes pour changer sa fortune depuis son déménagement au London Stadium.

Le football de la Ligue des champions a été promis mais n’a jamais été livré, alors qu’ils ont installé un nouveau tapis autour du terrain, déplacé les tribunes du stade de Londres plus près de la surface de jeu et éclaboussé pour faire venir un entraîneur de grand nom dans le but d’atteindre cet insaisissable. niveau”.

En fait, tout ce dont ils avaient vraiment besoin était un plan approprié et un peu de patience.