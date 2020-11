ré

avid Moyes a appelé les entreprises sportives à développer un football d’entraînement qui réduit les dommages à long terme aux joueurs lors de la frappe du ballon.

À la lumière des appels à l’action accrus autour des liens entre la tête du ballon et la démence, le manager de West Ham a également évoqué la possibilité de tests réguliers pour sa génération de joueurs afin de s’assurer que tout diagnostic est posé le plus tôt possible.

Après le décès du vainqueur de la Coupe du monde Nobby Stiles et le diagnostic de son coéquipier Sir Bobby Charlton, l’Association des footballeurs professionnels crée un groupe de travail pour approfondir la recherche sur le problème des lésions cérébrales dans le football et leurs causes.

Un autre vainqueur de la Coupe du monde, Sir Geoff Hurst, a déclaré que diriger le ballon à l’entraînement était “probablement plus préjudiciable” que pendant un match et Moyes veut voir de l’équipement apporté pour corriger ce déséquilibre.

Le patron des Hammers a déclaré: “Je suis étonné que les goûts d’Adidas ou de Nike n’aient pas mis au point un ballon d’entraînement, un ballon d’entraînement de tête ou quelque chose comme ça, nous ne voulons pas d’un ballon, quelque chose qui a le même poids que nous pouvons utiliser pour la pratique de la tête.

“J’espère que l’une des entreprises pourra proposer un ballon que nous pouvons utiliser. Je n’ai pas vu le nombre moyen de fois qu’un joueur dirige un ballon dans un match, mais je peux imaginer que certains ne le font pas du tout mais d’autres peut faire deux ou trois fois, peut-être qu’un avant-centre ou un défenseur pourrait le faire sept ou huit fois.

“Donc, je ne suis pas trop sûr que ce soit le type de jeu qui dirige le ballon, c’est plus à voir avec l’entraînement, c’est pourquoi je recommande d’obtenir un ballon d’entraînement qui pourrait être utilisé pour l’entraînement de la tête. Je ne pense pas que nous voulons prendre. sortir du jeu si nous pouvons l’aider. “

Il y a de plus en plus d’appels pour plus d’enquêtes sur l’impact du cap dans le football.

Tout en poussant à des changements d’équipement pour protéger les générations futures, le joueur de 57 ans – qui a fait plus de 500 apparitions en championnat en tant que joueur – souhaite des tests réguliers pour son propre groupe d’âge de joueurs.

“Je pense évidemment que nous sommes dans une génération qui pourrait être affectée, nous ne sommes pas sûrs exactement”, a déclaré Moyes. “Nous devons nous rappeler que ma génération a réussi avec beaucoup de tête du ballon, des coups de tête au fil des ans, je ne pense pas que le football soit tout à fait comme ça maintenant.

«À l’avenir, nous devons nous assurer que tout va bien, peut-être avec des tests réguliers ou quelque chose comme ça pour les gens de notre génération afin que nous puissions nous assurer que nous le détectons tôt, je ne sais pas si cela améliorera les choses ou ne pas.”

