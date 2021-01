David Moyes – qui a emmené l’équipe à Miami pour un voyage controversé immédiatement après le match, mais est revenu avec une victoire sur Southampton lors du match suivant – a ensuite sauvé le club de la relégation avant de se faire dire que son contrat n’était pas renouvelé, et Manuel Pellegrini a été nommé à sa place.

L’Ecossais est revenu au club il y a un an pour le trouver dans une position similaire. La colère envers le conseil n’était pas aussi fervente que ce jour-là contre Burnley, mais était certainement toujours présente. Cette colère persiste encore aujourd’hui dans de nombreux coins de la base de fans mais, grâce au travail effectué par Moyes et son équipe, elle a été poussée bien sous la surface.

Alors que Sean Dyche et son équipe reviennent ce week-end, Moyes sait qu’ils reviennent dans un club très différent.

“Je me souviens très bien de la journée, car j’ai été martelé pour avoir emmené l’équipe à Miami le lendemain”, a déclaré Moyes. “[It was] probablement l’un des meilleurs voyages que nous ayons eu et probablement l’une des meilleures choses que nous ayons faites. Cela a complètement changé notre fortune.

“Mais nous avons un West Ham différent en croissance et je veux que cela continue. Je veux essayer de continuer à le garder sur les bonnes voies et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous aurons des déraillements à des moments différents. mais nous devons nous assurer de rester sur les bonnes voies, de ne pas en sortir et de continuer dans la bonne direction.

“Je dois dire que tout le monde au club se rassemble. Du haut en bas aux joueurs, il y a un club que j’apprécie. Et j’aime ça parce que je sais que je peux aider dans la direction dans laquelle nous allons. . J’espère que cela continuera. Nous aurons des jours où les choses ne vont pas toujours bien, mais nous nous rapprochons de la bonne voie. “

Les joueurs et le conseil d’administration de West Ham voient ce qui a été ignoré lors du premier passage de Moyes au club. La direction que le joueur de 57 ans essaie de prendre pour le club est claire et fonctionne; ils pourraient passer à un point des six premiers avec une victoire samedi.

Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail à Moyes pour gagner la confiance de ses employeurs et supporters, mais avec la majorité maintenant à bord, il tient à conduire ce «monstre» d’un club de plus en plus haut.

“Tous les managers ont besoin d’un niveau de confiance, que ce soit de la part des propriétaires ou des supporters”, a déclaré Moyes. “Vous ne comprenez pas toujours. J’ai dû garder l’équipe deux fois pour gagner cela.

«Aussi le recrutement je veux aller dans une direction complètement différente. Ne pas dire que cela ne se produira pas dans cette fenêtre, mais nous aimerions que cela ressemble à quelque chose d’autre. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer de transformer le club, c’est un monstre de club, c’est vraiment le cas, et ça tourne. J’aurais aimé pouvoir tourner rapidement, mais la plupart de ces gros navires ne peuvent pas tourner rapidement, ils doivent prendre leur temps. Nous essayons certainement de revenir sur la bonne voie. »

Moyes sait que lui et son équipe ont fait un début de saison impressionnant, mais ne se reposeront pas sur leurs lauriers.

“On leur dit seulement qu’ils doivent faire mieux”, a déclaré Moyes. «Je suis l’un de ces durs, comme le directeur qui ne sourit pas. Je dois faire mieux.

“Je veux que nous nous améliorions dans tous les aspects, je veux que nous marquions plus, obtenions plus de tirs sur les cibles, traversions plus et concédions moins de buts. Je veux que nous passions mieux. C’est mon message aux joueurs, je ne règle pas. car là où nous, je ne peux pas. Je dois m’assurer que nous trouvons un autre niveau et repartir. “