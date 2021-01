Les Hammers enregistrent leur plus gros total de points à ce stade de la saison après 19 matchs en Premier League et affrontent Doncaster au quatrième tour de la FA Cup samedi.

Un voyage à Manchester United ou à Liverpool les attend s’ils battent l’équipe de la Ligue 1, et Moyes veut que ses joueurs s’appuient sur leur brillant début de saison et fassent tout leur possible pour gagner une première FA Cup depuis 1980, avec l’Ecossais jurant de nommez un côté fort ce week-end.

“Je veux gagner la FA Cup si je peux, je le fais vraiment”, a déclaré Moyes. “Je veux être fort dans les compétitions de coupe. Tout d’abord, nous devions gagner le premier match (contre Stockport) pour arriver à ce tour et maintenant nous devons battre Doncaster.

“Il est facile de dire que je veux gagner la FA Cup, mais le voyage est normalement long, ce n’est jamais facile. De plus, vous êtes attentif à vos joueurs. Nous sommes dans une période similaire à Noël pour presque le tout janvier.

en relation

“Il sera impossible pour tous les clubs de jouer tous leurs joueurs dans tous les matchs, c’est une période tellement chargée.”

Moyes devant équilibrer soigneusement son équipe en raison du fait que Michail Antonio est son seul attaquant senior, les Hammers poursuivent leur recherche pour signer un soutien ce mois-ci et le patron de West Ham sait qu’un succès supplémentaire ne peut qu’aider à attirer un attaquant.

Il a déclaré: “J’espère que plus on monte dans la ligue, j’ai toujours trouvé que cela en fait un club plus attrayant pour les joueurs. West Ham est un club attrayant et je pense qu’il peut devenir meilleur à l’avenir.”

Antonio est susceptible d’être à nouveau risqué samedi avec l’attaquant de l’académie Mipo Odubeko ayant manqué une semaine d’entraînement après avoir été testé positif au coronavirus.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.