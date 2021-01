ré

avid Moyes a défié West Ham de prouver que son début de saison record n’est pas un éclair en gardant la distance dans la course pour l’Europe.

Ils ont 32 points en 19 matchs – leur meilleur score à mi-parcours d’une saison de Premier League – et l’élan prend de l’ampleur au London Stadium.

En un peu plus d’un an de retour au travail, Moyes a fait passer West Ham des trois derniers à la recherche des places européennes.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la réalisation, Moyes a répondu: “Excité? Non. [We’re] heureux pour le moment. Je veux être humble face à la situation, c’est une bonne position dans laquelle nous sommes mais je veux que ce soit régulier, je veux que les joueurs me prouvent que nous allons être là jusqu’à la fin et c’est le emploi. Je veux que nous continuions à nous améliorer.

“Nous étions calmes dans le vestiaire à la fin parce que nous étions déçus de la façon dont nous avons joué, mais nous n’avons pas été déçus du résultat ou de la façon dont les joueurs ont vraiment fait depuis le verrouillage. Ils ont été formidables, ils l’ont vraiment été.

“Je me suis assis ici quand j’ai pris le poste pour la première fois et nous étions dans les trois derniers, mais le fait de nous asseoir ici maintenant avec la position dans laquelle nous nous trouvons en dit long sur les joueurs. Je veux les faire avancer, je ne veux pas que nous le fassions. être un éclair dans la casserole et faire quelque chose et tomber. “

Moyes a clairement indiqué qu’il souhaitait plus d’options offensives après la vente de Sébastien Haller, mais la clé pour les Hammers sera sûrement de garder Antonio en forme.

“Nous avons bien commencé la saison et avons 32 points dans la Ligue maintenant”, a déclaré l’attaquant. “La saison dernière, nous n’avons terminé que 39.

«Nous avons remporté une autre victoire, nous allons donc continuer et continuer à avancer. Le plus fou est que nous ne jouons pas à notre meilleur [right now], mais nous réussissons à obtenir des victoires. Les choses semblent bonnes et positives, et nous pouvons être meilleurs.

“Nous obtenons des résultats et cette saison est notre saison pour le faire. Au cours des deux dernières années, nous aurions perdu ce type de matchs, mais maintenant nous les éliminons, continuons, marquons et gagnons.”

“C’est incroyable pour le moment. Cette saison, la chimie est si bonne dans l’équipe et vous pouvez le voir sur le terrain.”

Sur sa propre forme, Antonio a déclaré: “En tant qu’attaquant, vous voulez être là-bas, vous voulez jouer et marquer des buts et c’est ce que je fais en ce moment. J’espère que je pourrai continuer.”