les laims d’une finition européenne ont été de dix centimes à West Ham ces dernières années et ont toujours fait rire en dehors de la ville. Peu de gens rient maintenant.

La victoire d’hier soir à Crystal Palace, leur sixième victoire consécutive depuis le début de l’année, a propulsé les Hammers au-dessus de Liverpool au quatrième rang.

David Moyes a mis un terme au bruit venant de l’est de Londres, jurant de promettre moins et de livrer plus, et maintenant ce sont ceux qui sont en dehors du club qui vantent les Hammers pour l’Europe.

Moyes ne le dira pas publiquement – et il n’a pas raison non plus. Trop souvent, les Hammers ont couru avant de pouvoir marcher et se sont mordus avec des promesses de compétition continentale.

Même au début de la saison dernière, le capitaine Mark Noble, rarement du genre à prendre de l’avance sur lui-même, était coupable.

“On a le sentiment que la chance existe pour un changement et au moins un club différent pour entrer dans le top six cette saison”, a-t-il déclaré.

“J’irais même un peu plus loin. Je pense qu’il y a une opportunité pour quelqu’un de différent de faire partie des quatre premiers.” West Ham n’a remporté que deux de ses 12 matchs suivants et le manager Manuel Pellegrini a été rapidement limogé avec les Hammers au milieu d’une relégation.

C’est un nouveau West Ham, cependant. De retour à leur meilleur combat sous la pluie à Selhurst Park la nuit dernière.

Leur séjour dans le top quatre peut être bref, mais c’est la récompense parfaite pour le travail de Moyes au cours des 12 derniers mois. “Dites cela encore”, a déclaré l’Ecossais avec un sourire lorsqu’il a été informé de leur position élevée par un journaliste d’après-match hier soir. C’est un moment à apprécier, mais Moyes ne s’arrêtera pas là.

Briser le top quatre sera toujours hors de leur portée à la fin de la saison, mais un retour en Ligue Europa pour la première fois depuis 2016 (alors qu’ils n’étaient que dans les phases de qualification) est certainement réaliste.

Moyes a dit en privé à ses joueurs quel était l’objectif cette saison et martèle le message que cette belle première moitié de la campagne ne doit pas être gaspillée, mais qu’elle laissera – pour la première fois depuis longtemps à West Ham – ceux à l’extérieur. du club au discours des tournées européennes.

“Ce que je veux faire, je veux aider à développer un club”, a déclaré Moyes.

«Il est très rare que vous puissiez accéder à cette position d’où nous avons été et y rester. Nous devons le faire par étapes. Nous faisons un travail brillant pour y arriver en ce moment avec les joueurs que nous avons, mais nous sommes également conscients que cela pourrait facilement aller.

«Je ne veux pas dire quelque chose que je ne peux pas livrer. Les joueurs font du bon travail et que cela continue longtemps.

«Nous ne rayons pas encore la surface. Nous avons tellement plus que nous pouvons donner et faire.

Les champions chancelants, Liverpool, sont les suivants lors de leur visite dans l’est de Londres dimanche, mais même le fait de vaincre l’équipe de Jurgen Klopp ne dissuadera pas l’ancien manager d’Everton de s’éloigner de la ligne du parti.

Les promesses ont cessé et maintenant Moyes tient ses promesses, et c’est ainsi qu’il veut que cela reste.