avid Moyes se méfie de suivre les traces des anciens dirigeants de West Ham en gaspillant de l’argent sur des grévistes ratés ce mois-ci et a averti qu’il y a une «forte chance» qu’il n’y aura pas de nouveaux arrivants.

Moyes a passé les deux dernières fenêtres de transfert à corriger certaines des catastrophes de recrutement du régime précédent sous Manuel Pellegrini et Mario Husillos. Haller, une signature du record du club, a été vendu pour un peu moins de la moitié des 45 millions de livres sterling payés par West Ham, tandis que Felipe Anderson a été prêté au FC Porto et Jack Wilshere – qui a maintenant rejoint Bournemouth dans le championnat – a quitté le club. en octobre après que son contrat de plus de 100 000 £ par semaine ait été résilié mutuellement.

West Ham a vu une offre pour Youssef En-Nesyri de Séville échouer avec le joueur de 23 ans hors de sa fourchette de prix. L’attaquant du Stade de Reims Boulaye Dia et le Montpellier Gaetan Laborde et Moyes ont déclaré que le club avait “frappé à la porte de trois des quatre très bons joueurs”.

Moyes a impressionné par son activité de transfert au cours de l’année dernière et, bien que les Hammers poursuivent un certain nombre de cibles, l’Ecossais tient à ne pas ajouter à la liste des grévistes qui ont déjà déçu dans l’est de Londres. Haller se trouve au sommet d’une pile considérable de grévistes ratés, dont Lucas Perez, Simone Zaza et Albian Ajeti, pour n’en nommer que quelques-uns.

Moyes a déclaré: “Ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas dépenser et gaspiller mon argent, prendre un salaire pour amener un joueur, dépenser beaucoup d’argent et trouver ça en fait, je me trompe. Je J’aurais préféré attendre et trouver quelqu’un qui pourrait être disponible en été.

“C’est difficile à dire, mais peut-être que dans le passé cela s’est peut-être produit et j’essaie d’être correct dans la mesure où je peux le faire. Vous ne pouvez pas toujours être correct dans ce que vous faites, nous essayons toujours de le faire. faire les bonnes signatures et ne pas faire les mauvaises. Aucun responsable ne tente de faire une mauvaise signature, mais je veux juste essayer de m’assurer que tout l’argent que je dépense, car nous n’avons pas beaucoup d’argent. Je n’ai pas un paquet d’argent, des charges et beaucoup d’argent, alors j’essaie de le dépenser judicieusement.

“Nous avons bien acheté avec les goûts de [Vladimir] Coufal, [Tomas] Soucek et [Jarrod] Bowen. Je dois donc m’assurer d’ajouter continuellement des joueurs de cet acabit.

“De temps en temps, nous devrons peut-être dépenser beaucoup d’argent pour faire entrer quelqu’un, mais si nous ne pouvons pas les obtenir, ils ne sont pas disponibles.”

Les Hammers ont été informés qu’ils devront casser leur tirelire pour débarquer En-Nesyri, qui compte huit buts en Liga cette saison sur quatre en Ligue des champions, et il est peu probable qu’ils soient en mesure de se permettre un accord acceptable pour Séville.

Moyes a confirmé qu’une offre avait été déposée, mais a également averti que, si la bonne personne ne pouvait être trouvée, il y a de fortes chances que personne ne soit signé ce mois-ci.

“Il n’est pas le seul pour lequel nous avons fait une offre”, a déclaré Moyes. “Nous avons fait une offre pour d’autres. Nous avons vraiment frappé à la porte de trois des quatre très bons joueurs qui, selon nous, nous auraient aidés si nous les avions. Nous n’avons pas été en mesure de le faire, mais nous sommes essayer de garder notre entreprise privée si nous le pouvons parce que nous ne voulons pas spéculer sur les joueurs que nous pourrions signer.

“J’ai vraiment essayé d’obtenir quelque chose à ajouter. Mais je dois mettre en garde en disant qu’il y a de fortes chances que nous n’ayons personne, ce qui est la vérité.”