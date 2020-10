David Nail est maintenant père de trois enfants après que lui et sa femme, Catherine, aient accueilli une petite fille cette semaine. Ellie Britton Nail est née le 19 octobre à Nashville, pesant 9 lb, 2 oz. Baby Ellie rejoint le fils et la fille jumeaux de Nail et Catherine, âgés de 4 ans: Lawson Brent et Lillian Catherine.

“La mère et la petite fille vont bien, et nous sommes aux anges avec ce nouvel ajout à notre famille. Son frère et sa sœur ont tous deux hâte de rentrer de l’hôpital”, a déclaré Nail à PEOPLE. “C’est notre troisième bébé FIV réussi, et nous remercions Dieu de nous avoir bénis une fois de plus.” Catherine a ajouté: “Mes souhaits d’un VBAC ont été couronnés de succès et ce n’était que l’expérience la plus magique et la preuve d’un Dieu puissant, dont le pouvoir est rendu parfait dans notre faiblesse. David était un soutien incroyable et a pleuré plus fort à sa naissance que moi. Merci à tous pour les prières. C’est un bébé de rêve. “

Nail a également partagé une série de photos de sa fille sur Instagram, publiant une photo d’Ellie à l’hôpital, un autre du nouveau-né allongé sur une couverture et un tiers de lui-même et de Catherine avec leur fille.

“Les mots ne rendent pas justice. Juste complètement impressionné par ma nouvelle petite fille”, a écrit le chanteur. “Ellie Britton Nail, tu es déjà tellement aimée. Dieu est génial. Je suis si fière de Cat. Aussi petite qu’elle soit, elle a réussi à avoir un bébé de 9 lb hier soir. Je tiens à remercier tout le monde pour ces aimables paroles, et toutes les prières. “

Le couple a annoncé en avril qu’il attendait après une longue lutte contre la fertilité. «Après une tentative infructueuse de FIV l’été dernier, nous avons essayé à nouveau l’hiver dernier et avons été élevés pour vivre un autre miracle», a déclaré Nail à PEOPLE à l’époque. «Nous avons essayé si longtemps d’avoir des enfants avant d’être bénis avec les jumeaux.

En juillet 2016, Nail a évoqué ses problèmes de fertilité et ceux de Catherine dans une vidéo menant à la sortie de son album Fighter. “Une grande partie de ce à quoi nous avons eu affaire avait à voir avec moi”, a-t-il déclaré. “En tant qu’homme, vous ne voulez certainement pas entendre ça.” “[Catherine] avait des rêves d’être une mère, et me disait toujours que c’était pour ça qu’elle était née », a-t-il poursuivi. [contributing to that not] se produire était au-delà de la frustration. “

Le couple a finalement décidé de transférer deux embryons et nous avons pu accueillir leurs jumeaux. “Cela a été si difficile … si nous avons autant de chance d’en avoir deux, ce sont peut-être les deux seuls que nous ayons jamais”, se souvient Nail. Catherine a expliqué: “Votre œil est sur le prix, et c’est exactement ce que je n’arrêtais pas de me dire chaque jour:” Quel est le résultat final? ” Oui, cela peut faire mal pour le moment, mais je le referais. Je le referais 10 fois pour obtenir ce que nous avons maintenant. “