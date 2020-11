L’histoire de l’arrestation de 42 hommes homosexuels qui ont célébré une fête habillée en femmes pendant la dictature porfirienne au Mexique (1876-1911) a été reprise par David Pablos dans son film El baile de los 41, qui assure qu’il se sent satisfait de la visibilité et prétendent que cela apportera aux membres de la communauté LGBT.

Selon l’histoire, l’arrestation a conduit à un scandale en raison de la manipulation de la presse à ce moment-là puisque à la fête 21 personnes habillées en hommes et 21 en femmes, mais seulement 41 ont été arrêtées.

«Pour moi, ce film représente la visibilité et c’est un moyen de lutter contre l’homophobie, voir simplement qu’à Mexico il y a des publicités où Alfonso (Herrera) et Emiliano (Zurita) sont sans chemise sur le point de s’embrasser est important et génère visibilité », a assuré Pablos lors d’une conférence de presse.

Le film reprend un fragment de la vie d’Ignacio Torres (Alfonso Herrera), gendre du dictateur mexicain de l’époque Porfirio Díaz (1830-1915) et sa romance avec le politicien Evaristo Rivas (Emiliano Zurita), au milieu d’une société homophobe, fermée et hypocrite.

Sous cette prémisse et sans avoir l’intention de faire un «film pamphlet», le réalisateur a assuré qu’il portait une attention particulière à la manière dont il dépeignait ses personnages et que c’est précisément cela qui donne à la production un air de protestation.

“Il y a une représentation dans le film qui est très digne et importante, pour moi il était essentiel de dépeindre ces personnages qui n’étaient pas du dessin animé, ni de la victimisation, il y a une grande fête et c’est le plus grand message”, a déclaré Pablos, également réalisateur. extrait du film The Chosen (2015).

Lors d’une conférence, la distribution a également souligné à quel point il était difficile de financer le film en raison du sujet dont il parlait et a déclaré que la classification C (pour les plus de 18 ans) qui avait été attribuée au film était quelque chose qui les déconcertait car il s’agissait d’une histoire de amour.

Source: Cependant