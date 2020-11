David Prowse, l’acteur qui a joué le mythique Dark Vador dans la trilogie originale de Guerres des étoiles —Episode IV, V et VI— est décédé à 85 ans. Les informations ont été confirmées par votre agent, Thomas Bowington.

Avant sa participation à la saga de la science-fiction, Prowse était un bodybuilder qui a commencé à jouer dans des productions cinématographiques en tant que monstre ou méchant. Quand George Lucas l’a invité à auditionner pour le rôle de Dark Vador ou Chewbacca, Prowse a choisi le premier. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: «tout le monde se souvient du méchant».

En fait, c’est grâce à son physique imposant que Lucas a tenté de faire participer l’acteur à son film. Son interprétation comme Dark Vador cela marquerait et surprendrait des millions de personnes dans le monde. Sans aucun doute la Le méchant le plus reconnu et le plus populaire du monde du cinéma.

Bien que Prowse soit la personne sous le costume de Dark Vador, sa voix caractéristique appartient à un autre acteur légendaire d’Hollywood: James Earl Jones. De plus, dans Return of the Jedi, lorsque Luke Skywalker enlève le casque de Vader, le visage appartient à l’acteur. Sebastian Shaw, par décision créative de Lucas.

David Prowse et George Lucas: une relation complètement brisée

Peter Mayhew (Chewbacca) et David Prowse (Dark Vador)

En fait, la relation entre l’acteur et George Lucas était complètement rompue, lorsqu’en 2010, Lucasfilm a interdit leur présence à tout événement lié à Star Wars. Il n’y a pas de raison définitive pour une telle décision, mais selon l’acteur, la raison est que “il a brûlé trop de ponts” entre lui et la société de production.

Prowse, au fil des ans, a fait de nombreuses déclarations négatives sur sa relation avec les films, le partage des bénéfices, son importance en tant qu’acteur derrière Dark Vador, en plus des contraintes continues avec Bob Anderson lors de l’enregistrement des trois premiers films, en particulier du dernier.

Anderson était le sosie de Prowse, qui a agi pendant les scènes de combat au sabre laser, mais qui tout au long du Retour du Jedi a repris quelques autres scènes, essayant – et incapable de réussir – de jeter l’empereur du balcon dans le fin du film.

Après avoir convaincu Richard MarquandLe réalisateur du film, c’est Prowse qui l’a fait, de la bonne manière, en partie à cause de son expérience avec le costume et de sa grande force de bodybuilder.

David Prowse: ami d’Arnold Schwarzenegger et de Lou Ferrigno

David Prowse est né à Bristol en 1935, élevé par sa mère puisqu’il n’a jamais connu son père. Au cours de son adolescence, il a développé un grand intérêt pour la musculation et l’entraînement physique, obtenant son entrée dans les compétitions Mr Universe.

Là, il s’est rencontré et est devenu ami avec Arnold Schwarzenegger (Terminator, Predator, True Lies) et Lou Ferrigno (L’incroyable Hulk). Tous deux sont également des culturistes qui sont devenus populaires en tant qu’acteurs à Hollywood.

Prowse a remporté le championnat britannique d’haltérophilie à trois reprises et a été sélectionné pour participer aux Jeux du Commonwealth de 1962 représentant le Royaume-Uni.

Son premier rôle était dans Casino Royale de 1967 où il jouait le monstre de Frankenstein. Il a également eu un petit rôle dans A Clockwork Orange. Il était l’entraîneur personnel de Christopher Reeve en vue de son rôle de Superman (1978).