awn Astle conseillera l’Association des footballeurs professionnels (PFA) sur sa campagne de lutte contre la démence dans ce sport.

La fille de l’ancien attaquant anglais Jeff Astle – décédé en 2002 – a été nommée aux côtés de Rachel Walden pour aider à façonner la politique de la PFA sur la maladie du cerveau, face à l’impact de la tête dans le match.

Le père de Walden, Rod Taylor, qui jouait pour Portsmouth, a reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative après sa mort en 2018.

Astle a fait campagne pour la reconnaissance du lien entre la démence et le football. Elle et Walden donneront des conseils sur les programmes de soins de longue durée après avoir été nommés à un poste initial de six mois.

Simon Barker, directeur général adjoint de la PFA, a déclaré: «La PFA s’est publiquement engagée à améliorer les dispositions de soutien pour les familles vivant avec la démence et d’autres maladies neurodégénératives.

«C’est une première étape essentielle pour essayer de fournir un service complet et holistique.

«La perspicacité et l’expérience de Dawn et Rachel seront inestimables pour aider les familles à la fois maintenant et à l’avenir.»

Astle a déclaré: «En tant que syndicat des joueurs, la PFA est idéalement placée pour faire une réelle différence auprès des familles atteintes de démence.

«Je mettrai au défi la PFA d’utiliser sa voix et son influence plus fortement dans le jeu, et de prendre les devants sur la question à l’avenir.»