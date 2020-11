ré

awn French reprendra l’un de ses rôles télévisés les plus célèbres pour Vicar Of Dibley In Lockdown.

Les émissions spéciales, dans lesquelles la star revient en tant que paroisse de Geraldine Granger de Dibley, seront diffusées sur BBC One.

La star de la comédie, 63 ans, a déclaré: «De retour dans le collier de chien, de retour dans Dibley et de retour à la télé à Noël.

«Je ne pourrais pas être plus heureux. Soyez bénis.”

Le créateur de la sitcom, Richard Curtis, a déclaré: «Comme dans tous les villages du pays, il se passe beaucoup de choses à Dibley cette année – et Dawn a beaucoup à dire à ce sujet.»

(

Dawn French en tant que vicaire de Dibley

/ BBC)

Trois courts épisodes – d’une durée de 10 minutes seulement et sous la forme de sermons de Géraldine – seront diffusés chaque semaine.

Un épisode de compilation de 30 minutes des trois sera diffusé plus tard à Noël.

«Pendant le verrouillage, le verrouillage après et avant un autre verrouillage, Geraldine a écrit et livré des sermons mensuels à ses paroissiens via Zoom… quand elle peut le faire fonctionner», a déclaré la BBC.

“Ces nouvelles réflexions sur la vie (et le chocolat) seront diffusées après des projections répétées d’épisodes classiques de The Vicar Of Dibley, ce Noël sur BBC One.”

French a joué le vicaire progressiste Géraldine de 1994 à 2007.

L’émission à succès s’est terminée avec le mariage de Geraldine avec le beau Harry Kennedy (Richard Armitage), mais elle a relancé le vicaire pétillant pour trois émissions spéciales de Comic Relief – la dernière en 2015.

Le personnage très apprécié est également revenu sur les écrans de télévision dans le cadre du programme caritatif de la BBC, Big Night In, plus tôt cette année.

Shane Allen, contrôleur de la commande de comédie pour la BBC, a déclaré: «Cette triple gâterie festive du vicaire amateur préféré de la nation est la chaleureuse étreinte de comédie que nous avons tous manquée.

(

Le casting de la série populaire

/ BBC)

Les nouveaux épisodes verront Geraldine obtenir l’aide d’Hugo Horton (James Fleet) ainsi que des enfants des écoles primaires locales, alors que le vicaire discutera de «tous les sujets importants», y compris comment faire du vin fait maison.

L’actrice Emma Chambers, Vicar Of Dibley, qui a interprété Alice Tinker dans la sitcom, est décédée de causes naturelles, à l’âge de 53 ans, en 2018.

“Alice Tinker, très chèrement décédée, est également toujours une présence importante dans le village, certains habitants recherchant toujours des boutons perdus et l’arrivée de la décimalisation”, a déclaré la BBC.

La première série de The Vicar Of Dibley est disponible sur BBC iPlayer.