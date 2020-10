Dawson’s Creek revient sur Netflix au début du mois prochain, mais il y aura quelque chose d’un peu différent. La chanson thème originale, “I Don’t Want to Wait” de Paula Cole, ne figurera pas au générique d’ouverture. Il s’agit d’un problème de longue date avec la série datant des sorties DVD de l’émission et la première fois qu’elle a été rendue disponible pour diffusion sur Netflix en 2012. Lorsque les fans regardent Dawson’s Creek sur Netflix à partir du 1er novembre, “Je ne veux pas to Wait “sera remplacé par” Run Like Mad “de Jann Arden.

Dawson’s Creek, qui a initialement couru six saisons de 1998 à 2003 sur The WB, a presque eu “Hand in My Pocket” d’Alanis Morrissette comme chanson titre. C’était la piste que les producteurs exécutifs Kevin Williamson et Paul Stupin avaient en tête lorsqu’ils ont tourné le pilote et quand ils ont montré les premiers épisodes aux dirigeants du réseau, Stupin a déclaré au HuffPost en 2012. Malheureusement, les producteurs n’ont jamais obtenu les droits sur la chanson et les dirigeants de la WB. leur a dit que ce serait trop cher.

Dawson’s Creek – l’une des histoires de passage à l’âge adulte les plus appréciées de la télévision – arrive sur Netflix aux États-Unis le 1er novembre … et avant que vous ne demandiez, les épisodes n’auront pas la chanson thème originale (désolé) pic.twitter.com/f07QkbdFJY – Netflix (@netflix) 19 octobre 2020

Les producteurs ont pris en compte les chansons existantes et les originaux de différents artistes, dont le chanteur canadien Arden. Après avoir regardé quelques épisodes de la série, elle est venue avec “Run Like Mad”, que Stupin a décidé que c’était la chanson d’ouverture parfaite. C’était le plan jusqu’à ce que la WB lance une publicité pour l’émission avec “I Don’t Want to Wait”, et les dirigeants de WB ont suggéré que cela pourrait être la chanson thème. Ils ont accepté et “I Don’t Want to Wait” est devenu la chanson titre de l’émission américaine de Dawson’s Creek. En dehors de l’Amérique du Nord, “Run Like Mad” a été utilisé.

Maintenant, c’est la partie de l’histoire où des problèmes de droits désordonnés sont impliqués. Lorsque le producteur de la série Sony Pictures Television a obtenu les droits de “Je ne veux pas attendre”, il n’incluait pas les sorties vidéo personnelles ni le streaming. Sony a fait grimper les coûts pour inclure la chanson dans les sorties DVD pour les deux premières saisons, mais ils ont mis la chanson d’Arden au cours des quatre dernières saisons. Pour inclure «Je ne veux pas attendre», les dirigeants de Sony devraient revenir en arrière et accepter de payer des frais à Cole. Sony possède la chanson d’Arden, donc ils n’ont pas à payer de supplément pour continuer à l’utiliser.

En 2018, Cole a déclaré au HuffPost qu’elle serait intéressée à laisser Sony utiliser la chanson pour la vidéo personnelle et les sorties en streaming de Dawson’s Creek. “Bien sûr que j’y réfléchirais! Je suis ici! Viens me parler, Sony,” dit Cole. “Négocions! Je suis un artiste indépendant ouvert aux affaires! Mais je ne donnerai pas ma musique gratuitement et je ne pense pas qu’un artiste devrait donner sa musique gratuitement à moins d’aider un autre artiste indépendant – et ensuite vous renégociez une fois le projet réussi. Je pense que donner son art gratuitement à des sociétés géantes nuit aux artistes, aux musiciens et à la société à tous les niveaux. “