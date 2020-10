HISTOIRES CONNEXES

Le sable a brièvement cessé de couler à travers le sablier emblématique de Days of Our Lives.

Selon notre site sœur Deadline, la production du savon NBC a été suspendue pendant deux semaines après qu’un membre du personnel a été testé positif au COVID-19. Le tournage devrait reprendre le 26 octobre et l’arrêt de travail ne perturbera pas le programme de diffusion de Days.

La nouvelle survient six semaines après le redémarrage de la production par Days après un arrêt de six mois en raison de la pandémie de coronavirus. Contrairement à ses homologues de jour The Bold and the Beautiful, General Hospital et The Young and the Restless, Days avait suffisamment d’originaux terminés pour rester sans rediffusion tout l’été.

Days a résisté à sa juste part de tumulte ces derniers mois, alors qu’un certain nombre d’acteurs de longue date ont présenté leur démission. Le déserteur le plus en vue, Kristian Alfonso, a fait la une des journaux lorsqu’elle a annoncé en juillet qu’elle quittait la série après près de quatre décennies.

L’actrice – qui devrait faire sa dernière apparition en tant que Hope le mercredi 14 octobre – a révélé plus tard qu’elle avait choisi de passer à autre chose après que le producteur exécutif Ken Corday eut suggéré de la retirer de la série pendant plusieurs mois avant de la ramener dans un nouveau. scénario avec un Navy Seal. «J’ai été décontenancée», a-t-elle déclaré à l’époque. «Ce n’était pas quelque chose dont on avait jamais discuté, mais c’est ce que c’était. Et pour revenir dans cinq à six mois, ou quatre à cinq mois – quel que soit ce délai – je me suis simplement dit: «Vous savez quoi? Il est temps d’écrire vraiment un nouveau chapitre. ‘»

