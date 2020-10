La production de Days of Our Lives a été suspendue pendant deux semaines après qu’un membre de l’équipe de production ait été testé positif pour le coronavirus. Le tournage reprendra avant la fin du mois et la diffusion des nouveaux épisodes sur NBC ne sera pas interrompue. Days of Our Lives a repris la production le 1er septembre, plus tard que les autres productions tournées en Californie, car de nouvelles émissions ont été produites plus tôt dans l’année pour que de nouveaux épisodes restent diffusés jusqu’au début d’octobre.

Corday Productions, qui produit Days of Our Lives avec Sony Pictures TV, a envoyé un e-mail aux acteurs, à l’équipe et au personnel de production au sujet du test positif lundi, rapporte Deadline. La production reprendra le 26 octobre. Le test positif de la personne a eu lieu lors des plans de tests stricts de la production et est maintenant isolé. La recherche des contacts a également été effectuée et les autres personnes qui étaient en contact étroit avec l’individu seront mises en quarantaine pendant 14 jours. Il y aura également un nettoyage et une désinfection en profondeur des bureaux de production et des ensembles utilisés.

Days a arrêté le tournage à la mi-mars avec le reste de l’industrie hollywoodienne, mais le tournage n’a repris que le 1er septembre, des semaines après que d’autres émissions de télévision aient recommencé à tourner. Contrairement aux autres savons de jour restants, Days avait produit suffisamment de nouveaux épisodes pour que de nouveaux épisodes restent diffusés début octobre. Days n’est pas la première production forcée de s’arrêter pendant deux semaines, car ABC For Life et NBC Chicago Med ont également dû interrompre le tournage.

Days a été renouvelé pour une 56e saison record plus tôt cette année et subit des changements majeurs dans la distribution. Victoria Konefal, Kristian Alfonso, Greg Vaughan, Casey Moss, Chandler Massey, Freddie Smith et Galen Gering quittent tous la série. Le plus grand départ est Alfonso, qui a passé près de quatre décennies dans la série. Alfonso a partagé des photos de ses dernières scènes vendredi.

Dans une nouvelle interview avec Glamour, Alfonso a déclaré que sa décision de quitter la série était venue après avoir appris que les écrivains envisageaient d’écrire le personnage d’Alfonso, Hope, puis de la ramener quatre à cinq mois plus tard. Lorsque le producteur exécutif Ken Corday lui a dit cela, elle a décidé qu’il était temps de commencer un «nouveau chapitre», a-t-elle expliqué.

Alfonso a dit que son cœur se serrait et qu’elle ne s’attendait pas à entendre ça, mais elle était soulagée. «Après avoir raccroché, j’ai pris une profonde inspiration et j’ai pensé, d’accord, je n’ai pas à apprendre le prochain scénario», dit-elle. “C’était un grand sentiment. Mais au final, en permettant [director Albert Alarr and writer Ron Carlivati] pour me sortir de la toile, [Ken] m’avait fait un cadeau formidable. Je n’ai aucune rancune. “