Dazzle BlackPink avec les filles Lovesick pour la première fois avec Jimmy Kimmel

Blackpink a fait une autre apparition passionnante et impressionnante à la télévision internationale, cette fois c’était le célèbre programme américain: «Jimmy Kimmel Live», où le célèbre quatuor de filles K-pop a surpris le monde avec une performance exclusive de son dernier tube «Lovesick Girls», le premier single de sa nouvelle production musicale «The Album».

Le groupe K-pop, se poursuit avec la promotion de leur retour avec “The Album”, les filles ont fait plusieurs présentations dans des spectacles musicaux, des interviews et plus encore pour parler de leur production musicale, hier soir, elles ont fait une apparition dans l’un des programmes nocturnes les plus connus, “The Tonight Show “où ils ont interprété leur nouvelle chanson.

Tout commence avec le présentateur susmentionné du Programme, faisant mention du nouvel album des filles talentueuses, le mettant devant la caméra en le prenant avec sa main et montrant l’image de la pochette, qui est une belle couronne illuminée de tons roses, tandis que le fond est noir, étant un grand morceau de contenu.

Plus tard, une à une, les filles apparaissent dans différentes parties de l’ensemble qu’elles ont assemblées pour donner leur spectacle impressionnant, une voiture décapotable classique aux tons roses, la section de crème glacée d’un supermarché, une zone de tir et un banc de parc sont une partie du paysage incroyable.

Cela fait que chacun d’eux prend sa position sur la scène, complètement par derrière et avec le seul éclairage de leurs panneaux d’affichage au néon avec les mots: “Black Pink” et “Lovesick Girls”, puis la chanson commence.

Comme on le sait, leur prestation sur scène est impeccable, ils ont fait savoir dans chacune de leurs présentations qu’ils étaient nés pour le faire, car en plus de très bien chanter leurs chansons respectives, ils montrent toujours qu’ils sont d’excellents danseurs.

En plus de porter leurs tenues uniques, ainsi que leurs cheveux dans le style de chacun, ils peuvent être vus très drôles alors qu’ils continuent leur chorégraphie saisissante, et soudain leurs danseurs entrent pour rendre leur présentation encore plus impressionnante, et termine ainsi la chanson. , faisant son signe de cœur emblématique avec ses mains.

Jennie, Lisa, Jisoo et Rose se sont également amusées avec le présentateur via un chat vidéo tout en parlant de rencontrer des célébrités célèbres, en outre, ils ont commenté que “The Album”, sorti le 2 octobre, est le premier album complet officiel de «Blackpink» depuis ses débuts en 2016.

Cette nouvelle œuvre de Blackpink comprend leur méga-hit «How You Like That» qu’ils ont sorti avec un clip vidéo qui a battu des records en juin dernier, cette production comprend également les collaborations du groupe K-pop avec des artistes internationaux tels que Selena Gómez, Lady Gaga , Ariana Grande et Cardi B.

Jimmy Kimmel les a interrogés sur leur dernière présentation à Coachella 2019, car c’est l’un des festivals les plus importants du pays et qu’ils ont été les premiers artistes K-pop à faire partie de la programmation, il les a également interrogés sur les artistes qu’ils ont pu rencontrer grâce à leur grande popularité.

De leur côté, les membres talentueux du groupe ont également remercié l’animateur pour l’invitation à leur programme, qui a plaisanté sur le fait de n’avoir jamais vécu d’interview en ligne et moins avec un artiste coréen, même si, en raison de la contingence de santé mondiale, il est le seul moyen sûr de continuer avec ces types de programmes.

Enfin, il convient de noter que le groupe est récemment entré dans l’histoire en devenant le premier groupe de filles K-pop au numéro 2 du Billboard 200 et des charts officiels avec leur dernier album, de même, Lisa vient de devenir ambassadrice officielle de MAC, l’une des marques de beauté les plus importantes au monde.

La popularité de Blackpink augmente avec chaque nouveau single sorti, à ce jour, ils sont devenus l’un des artistes coréens les plus écoutés et reconnus à travers le monde, sans aucun doute ils réaliseront tout ce qu’ils ont entrepris.